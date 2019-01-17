۴.۸ درصد صادرات غیر نفتی کشور به کرمان اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین نژاد صبح پنجشنبه در همایش توسعه همکاری های اقتصادی بازرگانی استان کرمان و افغانستان بیان داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری عدد یک میلیارد و ۸۷۰ هزار دلار صادرات به افغانستان داشتیم که این آمار در مدت مشابه سال قبل یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار بوده است که در این خصوص افزایش داشته ایم.

وی افزود: صادرات استان کرمان و افغانستان عدد ناچیزی است؛ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دلار واردات طی هفت ماه سال جاری داشتیم که این کاهش نشان دهنده کاهش ارتباطات اقتصادی دو طرف بوده است که باید به آن توجه ویژه شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه شکل‌گیری ارتباطات تجاری بین دو کشور وجود دارد از جمله اشتراکات فرهنگی که باعث می شود ظرفیت خوبی ایجاد شود همچنین حضور اتباع افغانستان در ایران این زمینه همکاری را بیشتر می کند.

حسینی نژاد تصریح کرد: یکی از ظرفیت های مهم استان کرمان معادن و صنایع معدنی آن است واردات افغانستان در سال گذشته فرش، پوشاک، آلومینیوم، آهن، فولاد، محصولات غذایی، خدمات فنی و مهندسی بوده که در این زمینه‌ها ها می تواند از ظرفیت های های موجود در استان کرمان استفاده کند زیرا یکی از بزرگترین کارخانجات آلومینیوم ایران در استان کرمان فعال است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان اعلام کرد: کرمان به زودی قطب فولاد ایران خواهد شد این استان با تولید ۱۰ میلیون تن فولاد و تکمیل زنجیره فولاد می تواند فرصت بسیار خوبی برای افغانستان محسوب شود.

وی تصریح کرد: نیاز به مواد معدنی می‌تواند یک ظرفیتت خوبی باشد زیرا افغانستان در بحث معدنی ظرغیت های خوبی دارد و در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و ... می‌تواند از ظرفیت‌های استان کرمان استفاده کنند همچنین وجود دانشگاه ها در استان کرمان می‌تواند از زمینه های دیگر همکاری باشد.

رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان گفت: در حال حاضر بحث تعهد ارزی یکی از چالش های پیش روی فعالان اقتصادی است؛ روز گذشته قول مساعد را از معاون وزیر گرفتیم برای این که فعالان اقتصادی استان از محل صادرات کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و صادرات در مقابل واردات انجام گیرد و نیازی نیست ارز حاصل از صادرات را در سامانه بگذارند.

وی افزود: استان کرمان با صادرات ۲.۲ میلیارد دلار در سال خرید به ۴.۸ درصد صادرات غیر نفتی کشور را دارا است؛ این می‌تواند برای ما فرصتی شود تا با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس همکاری داشته باشیم و نیازهای وارداتی کشور را از این مسیرها جبران کنیم.