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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

مدیرکل هواشناسی گلستان خبر داد:

طوفان در گلستان/وزش باد با سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر در شرق استان

طوفان در گلستان/وزش باد با سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر در شرق استان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از وزش باد شدید در نواحی مختلف گلستان خبر داد و گفت: طوفان و وزش باد شدید در مناطق شرق گلستان با سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رخ خواهد داد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل های هواشناسی و با نفوذ سامانه سرد بارشی به گلستان شاهد پدیده های جوی نظیر بارش باران شدید، بارش برف سنگین در ارتفاعات و رعد و برق خواهیم بود.

وی از وزش باد شدید در نواحی شرق گلستان خبر داد و افزود: طوفان و وزش باد شدید از امروز تا فردا (جمعه) در مناطق شرق گلستان از جمله رامیان، آزادشهر، مینو دشت، گالیکش، کلاله، مراوه تپه و پارک ملی گلستان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی گلستان ادامه داد: وزش باد در سایر نواحی گلستان با سرعت بین ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در جریان خواهد بود.

وی افزود: با شروع فعالیت این سامانه دمای هوا بین۱۰ تا ۱۴ درجه کاهش پیدا کرده و باتوجه به تداوم ریزش های جوی آبگرفتگی برخی معابر و وقوع سیلاب در نواحی مستعد دور از انتظار نیست. 

مدیرکل هواشناسی گلستان اظهار کرد: با توجه به برودت هوا، ریزش برف سنگین در نواحی کوهستانی و مناطق سردسیر، یخبندان، وقوع پدیده مه غلیظ و کاهش قابل ملاحظه دید باعث اختلال در تردد جاده های کوهستانی و جاده های مواصلاتی شرق استان خواهد شد. 

داداشی با اشاره به طوفانی شدن دریا در این ایام گفت: پیش بینی می شود ارتفاع موج در نزدیکی سواحل بین یک تا سه متر و فراساحل بین یک تا چهارمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: از تمامی فعالان دریایی، صیادان، گردشگران دریایی درخواست می شود در این ایام از فعالیت در دریا خودداری کنند.

داداشی اظهار کرد: فعالیت این سامانه از اواخر وقت جمعه کاهش پیدا کرده و صبح شنبه از استان خارج خواهد شد.

کد مطلب 4515830

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    • افصل IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
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