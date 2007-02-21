خبرنگار مهر از حضور در برنامه خبری رئیس دامپزشکی کشور منع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، رئیس سازمان دامنپزشکی کشور امروز چهارشنیبه به منظور بازدید از مراکز مختلف و کشتارگاههای استان ، به مازندران سفر کرده است.

بنا بر اخبار موجود سفر رئیس سازمان دامپزشکی کشور در راستای شیوع احتمالی آنفلوآنزی مرغی در برخی مناطق مازندران صورت گرفته است.

در چنین شرایطی روابط عمومی دامپزشکی استان مازندران در یک حرکت غیر حرفه ای ، از همراهی خبرنگار مهر در این سفر و پوشش اخبار مربوط از مراکز دامپزشکی استان خودداری نموده است.

این در حالی است که خبرنگار مهر در ساری طی هفته ها و روزهای اخیر ، اخبار مختلفی از موارد هشدار دهنده در خصوص احتمال شیوع آنفلوآنزای مرغی در برخی از شهرهای استان مازندران منعکس ساخته است که این اطلاع رسانی ، موجبات دلخوری مدیران دامپزشکی استان را فراهم آورده است.