کاهش فاصله مناطق برخوردار و محروم اولویت مهم آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جهان‌آرای پیش ازظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در سالن فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به ظرفیت این شهرستان در حوزه آموزش و پرورش، اظهارکرد: شهرستان صومعه سرا فرصت‌های خوبی برای کسب موقعیت‌های برجسته در حوزه آموزش و پرورش دارد.

جهان‌آرای با بیان اینکه یکی از اولویت‌های آموزش و پرورش این بوده که دانش آموزان زیست تحصیلی مناسبی در مدرسه داشته باشند، افزود: درخشش و آینده دانش آموزان در جامعه به واسطه چندین علت اعم از خود دانش آموز، والدین، معلمان، مسئولان آموزش و پرورش کسب می شود.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مسیر درست برای آینده از سوی دانش آموزان بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: مسئولان آموزش و پرورش باید زمینه این انتخاب درست را فراهم کنند.

جهان آرای با تأکید برلزوم دقت در تصمیم‌گیری مسئولان شورای آموزش و پرورش، گفت: نظام تعلیم و تربیت در جهان نگاه حاکمیتی است. تمام فعالیت‌های در راستای تمرکززدایی و بومی‌نگری‌ها در چارچوب حاکمیتی است.

لزوم وجود نگاه همکاری و تعامل در حوزه اموزش و پرورش

وی در ادامه همچنین با بیان اینکه اگر کمبودی در تخصیص و تحقق اعتبارات وجود دارد مربوط به کل کشور است، تصریح‌کرد: البته در این میان برخی نقاط به دلیل مشارکت‌های مردمی، خیران، مسئولان استانی و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی از منابع بیشتری بهره‌برمند می شوند. در استان گیلان وضعیت مطلوب نبوده و نیازمند ترمیم و تلاش بیشتری هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان وجود نگاه تعامل و همکاری در حوزه آموزش و پرورش در میان سایر دستگاه‌های سبب توسعه و رشد این حوزه می شود، تصریح‌کرد: جلب مشارکت‌های مردمی، خیران و مسئولان می تواند سبب موفقیت بیشتر برای حوزه آموزش و پرورش و منطقه شود.

وی با بیان اینکه استان گیلان امسال میزبان جشنواره کشوری «جابربن حیان» است، افزود: در سال‌های گذشته تهران، تبریز و مشهد میزبان این جشنواره بوده‌اند که گیلان چهارمین استان برگزارکننده این جشنواره است. این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی و ظرفیت آموزش و پرورش استان گیلان است.

جهان‌آرای همچنین به میزبانی شهرستان صومعه سرا در جشنواره استانی «جابربن حیان» اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تعامل و همکاری جشنواره ای با کیفیت بالا برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی نواقص و کمبودها در شهرستان صومعه سرا اشاره و بیان‌کرد: نیازمند تلاش بیشتر و تعامل همه مسئولان برای این نواقص رفع هستیم.

گیلان رتبه اول جذب مربیان پیش دبستانی در کشور

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه یکی از اولویت‌های وزارتخانه کاهش فاصله مناطق برخودار و محروم است، گفت: وضعیت صومعه سرا در این حوزه از میانگین استانی بالاتر بوده و از شرایط بهتری برخوردار است.

وی تأکید کرد: متاسفانه وضعیت استان گیلان در این حوزه ای میانگین کشوری پایین تر بوده و عقب ماندگی‌های وجود دارد. وجود مدارس شبانه روزی یکی از مصداق‌های این فاصله است که تلاش‌های خوبی برای رفع این نواقص شده است.

جهان آرای به جذب مربیان پیش دبستانی نیز در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان اشاره و یادآورشد استان در این زمینه در سال جاری دارای رتبه یک است. البته نواقص و مشکلاتی وجود دارد که در حال رفع ان هستیم.