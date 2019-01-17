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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

فرمانده انتظامی چابهار:

۴۲ معتاد متجاهر و خرده فروش در چابهار دستگیر شدند

۴۲ معتاد متجاهر و خرده فروش در چابهار دستگیر شدند

زاهدان -فرمانده انتظامی چابهار گفت: ۴۲ خرده فروش و معتاد متجاهر در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حیدر علی کیخای مقدم اظهار داشت: در راستای پاکسازی مناطق آلوده به منظور تقویت احساس امنیت شهروندان و ارتقای امنیت اجتماعی طرح تشدید مبارزه با معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر در چابهار به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: اجرای این طرح ها در دستور کار قرار دارد و هدف پلیس ثبات امنیت و رضایتمندی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان است.

فرمانده انتظامی چابهار گفت: پلیس با تمام توان و در چارچوب قانون برخورد با مجرمان و اخلالگران نظم و امنیت عمومی را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 4515850

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