به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله رضایی بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه توسعه گلخانه‌های استان به میزبانی سالن جلسات شهید شاهی سازمان جهاد کشاورزی سمنان بابیان اینکه میزان تولید محصولات گلخانه‌ای استان سمنان به ۲۹.۸ هزار تن افزایش یافت، ابراز داشت: با توجه به خشکسالی و کم بودن منابع آبی و نقش گلخانه‌ها در صرفه‌جویی مصرف آب، لذا توسعه کشت گلخانه‌ای در استان سمنان به‌طور جد پیگیری می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه افزایش سطح فضای گلخانه‌ای به یک هزار و ۵۰۰ هکتار تا افق ۱۴۰۴ در جهاد کشاورزی استان سمنان پیگیری می‌شود، اضافه کرد: بر اساس این تعهد ایجاد هشت هکتار فضای کشت گلخانه‌ای در هدف‌گذاری سال ۹۷ منظور شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ هکتار به فضای گلخانه‌ای استان سمنان افزوده‌شده است، ابراز داشت: درمجموع فضای گلخانه‌ای استان سمنان به ۱۳۳.۶۵ هکتار افزایش پیداکرده است.

رضایی ضمن بیان اینکه با توجه به ارزش‌افزوده‌ای که محصول گلخانه‌ای ایجاد می‌کند افزایش آن در دستور کار است، تصریح کرد: برای توسعه کشت گلخانه‌ای کمک‌های فنی اعتباری نیز در نظر گرفته‌شده که با رایزنی استانداری و سازمان برنامه بودجه استان در تلاش برای کاهش نرخ سود این تسهیلات هستیم.

وی بابیان اینکه تاکنون هشت جلسه پیرامون توسعه کشت گلخانه‌ای در استان سمنان برگزار شده است، اضافه کرد: پیگیری برای رفع موانع توسعه گلخانه‌ها، عدم دریافت عوارض احداث بنای گلخانه‌ای با توجه به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان سمنان، برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه‌ای استان سمنان، پیگیری حذف حریم‌های غیرضروری برای گلخانه‌های استان و اصلاح و ساماندهی استعلام‌های امور اراضی برای گلخانه‌ها در سامانه پنجره واحد نظام‌مهندسی کشاورزی این استان ازجمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده محسوب می‌شود.