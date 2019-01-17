پیکر شهید «مشرقی» در خضری خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع وطن «محسن مشرقی« صبح امروز پنج شنبه با حضور گسترده مردم شهرستان قاین، مسئولان و خانواده شهدا از میدان امام خمینی (ره) شهر قاین به سمت میدان طالقانی این شهرستان انجام شد.

همچنین پیکر این شهید مطهر امروز در زادگاهش شهر خضری دشت بیاض نیز از چهارراه شهدا تشییع و برای خاکسپاری به امامزاده عبدالله روستای کارشک منتقل شد.

شهید محسن مشرقی اهل روستای علی زنگی از توابع بخش نیمبلوک شهرستان قاینات است که ۲۴ دی ماه جاری حین پاسداری از نقاط صفر مرزی منطقه خانلیلی قصر شیرین کرمانشاه بر اثر برخورد با مین های به جا مانده از زمان جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.