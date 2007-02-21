  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۴

در همایش سراسری شوراها عنوان شد:

اختلاف نظر در شوراها نباید آسیبی به مردم برساند

نایب رئیس شورای عالی استانها با اعلام اینکه شورای شهر ابزار دست نیست ، خاطر نشان کرد: شورا نباید به شهرداری پایبند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، منصور روشنایی امروز در همایش سراسری شوراها که در شیراز برگزار شد ، با اعلام اینکه شوراها سیاسی نیستند ، خاطرنشان کرد: اختلاف نظر در شوراها نباید آسیبی به مردم برساند.

 

وی با تاکید بر اینکه شوراها باید همواره اهداف نظام و مردم را دنبال کنند افزود: شوراها هم اکنون یکی از عوامل موثر در پیگیری و رفع مشکلات شهری مردم هستند.

 

نایب رئیس شورای عالی استانها از 150 هزار  نفر عضو در شوراهای اسلامی کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که توجه و نظرات مسئولان به شوراها معطوف شده است و از این جهت بار مسئولیت شوراها افزایش می یابد.

 

روشنایی یکی از عوامل موفقیت در شوراها را ، تصمیم گیری مبتنی بر اصول کارشناسانه دانست.

کد مطلب 451586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه