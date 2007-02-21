به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، منصور روشنایی امروز در همایش سراسری شوراها که در شیراز برگزار شد ، با اعلام اینکه شوراها سیاسی نیستند ، خاطرنشان کرد: اختلاف نظر در شوراها نباید آسیبی به مردم برساند.

وی با تاکید بر اینکه شوراها باید همواره اهداف نظام و مردم را دنبال کنند افزود: شوراها هم اکنون یکی از عوامل موثر در پیگیری و رفع مشکلات شهری مردم هستند.

نایب رئیس شورای عالی استانها از 150 هزار نفر عضو در شوراهای اسلامی کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که توجه و نظرات مسئولان به شوراها معطوف شده است و از این جهت بار مسئولیت شوراها افزایش می یابد.

روشنایی یکی از عوامل موفقیت در شوراها را ، تصمیم گیری مبتنی بر اصول کارشناسانه دانست.