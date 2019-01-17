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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس عنوان کرد؛

لزوم تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر اراک به علت کمبودتخت بیمارستانی

لزوم تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر اراک به علت کمبودتخت بیمارستانی

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: تسریع در تکمیل پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک به علت کمبود تخت درمانی در استان مرکزی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر بزرگترین و مهمترین پروژه در دست احداث استان مرکزی است و تکمیل آن با توجه به کمبود تخت بیمارستانی در استان، اهمیت بسیاری دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در صورت تکمیل، با اضافه کردن ۴۸۰ تخت بیمارستانی می تواند کمک بسیار اثرگذاری در جبران عقب ماندگی و کمبود استان در زمینه سرانه تخت بیمارستانی و فضای درمانی باشد.

کریمی بیان کرد: برنامه زمان بندی برای بهره برداری از پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک تا سال ۹۷ متاسفانه محقق نشد و هم اکنون این پروژه ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تامین اعتبارات لازم، به نظر می رسد تا پایان سال ۹۸ بهره برداری شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: در راستای تسریع در انجام و تکمیل پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک امروز در بازدید از طرح، تصمیماتی با همفکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک و مدیران این حوزه اتخاذ شد و بایستی تلاش شود تا هر چه زودتر شاهد اتمام و بهره برداری از این پروژه مهم حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی باشیم.

کد مطلب 4515860

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