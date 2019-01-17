لزوم تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر اراک به علت کمبودتخت بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر بزرگترین و مهمترین پروژه در دست احداث استان مرکزی است و تکمیل آن با توجه به کمبود تخت بیمارستانی در استان، اهمیت بسیاری دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در صورت تکمیل، با اضافه کردن ۴۸۰ تخت بیمارستانی می تواند کمک بسیار اثرگذاری در جبران عقب ماندگی و کمبود استان در زمینه سرانه تخت بیمارستانی و فضای درمانی باشد.

کریمی بیان کرد: برنامه زمان بندی برای بهره برداری از پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک تا سال ۹۷ متاسفانه محقق نشد و هم اکنون این پروژه ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تامین اعتبارات لازم، به نظر می رسد تا پایان سال ۹۸ بهره برداری شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: در راستای تسریع در انجام و تکمیل پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک امروز در بازدید از طرح، تصمیماتی با همفکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک و مدیران این حوزه اتخاذ شد و بایستی تلاش شود تا هر چه زودتر شاهد اتمام و بهره برداری از این پروژه مهم حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی باشیم.