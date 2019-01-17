اصفهان به شهری محروم مبدل شده است/مواضع بانک ها برای صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان اظهار داشت: اگر بر این باور هستیم که در زمان جنگ هستیم باید قوانین و آئین نامه و دستور العمل ها مطابق با این شرایط دیده و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه اصفهان همواره اجرا کننده قوانین بوده است، گفت: اصفهان هیچ گاه سرمایه گریز نبوده است بلکه این بروکراسی های زائد اداری است که باید حذف شود، امروز اصفهان دیگر یک شهر برخودار نیست و به یک شهر مظلوم و محروم مبدل شده است که در دو سه کیلومتری آن مناطقی وجود دارد که وضعیت بسیار بدی دارند.

عدم همراهی بانک ها در ساخت مسکن روستایی مطابق با دستور العمل

استاندار اصفهان به عدم همراهی بانک ها در ساخت مسکن روستایی مطابق با دستور العمل اشاره کرد و گفت: همراهی نکردن بانک ها باعث شده تا ساخت مسکن روستایی در اصفهان تنها ۲۵ درصد یپش برود در صورتی که در بعضی استان ها تا ۴۵ درصد پیش رفته است و در همین راستا جلسه ای با بانک ها داریم که اگر همکاری نکردند برخورد دیگری می کنیم.

وی مشکلات مهم بر سر راه صادرکنندگان را قوانین و دستورالعمل های بالا دستی از جمله مواضع بانک ها خواند و گفت: مشکلات موجود باید جمع‌بندی شود و در کمیته بررسی موانع تولید استانداری بررسی شود.

اگر مدیری در راه صادرکنندگان سنگ اندازی کرد او را برکنار می‌کنیم

استاندار اصفهان گفت: به صادرکنندگان قول می‌دهیم آن دسته از مسائلی که قابل حل است، را رفع کنیم و اگر مدیری سنگ اندازی کرد او را از کار برکنار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: صادرات کار سختی است اما کار سخت نیازمند سخت کوشی است و این کار از دست اصفهانی‌ها برمی‌آید، نباید بگوییم مشکلات هست و کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

رضایی اعلام کرد: معتقد هستم کسی که امروز اشتغال ایجاد می‌کند، قهرمان است و ایجادکنندگان مانع برای تولید خائنان به کشور هستند.