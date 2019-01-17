پرداخت تسهیلات به صنعت در اصفهان صفر است/مشکلات پلی اکریل رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد سالک ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان اصفهان با بیان اینکه هرساله سهم زیادی از نیروی کار در بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات رجوع می کند و همین موجب ضرر کشور در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: کشاورزی، صنعت و خدمات باید در اشتغال‌زایی متعادل شود و در زیرمجموعه وزارت صنعت پالایشی انجام بگیرد تا این وزارتخانه بیشتر به اصفهان کمک کند.

تشکیل گروه ۴۰۰ نفره آمریکا برای تحریم علیه ایران

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد زیرساخت‌های رشد اشتغال در روستاها تمهیداتی لحاظ شود، گفت: گروه ۴۰۰ نفره‌ای توسط دولت آمریکا برای تحریم‌هاعلیه ایران تشکیل شده اما در مقابل و در ایران حتی یک گروه چهار نفره برای دورزدن این تحریمها ایجاد نشده است.

سالک بیان داشت: باید بین وزرا به خصوص وزرای اقتصادی در دولت هماهنگی مهمی اتفاق بیفتد تا بخشنامه‌ها با محتوای مختلف برای صنعت‌گران فرستاده نشود.

وی تصریح کرد: باید تکلیف مشخصی برای صنعت‌گر در نظر گرفته شود، نباید بخشنامه‌هایی با محتوای متفاوت از وزارت‌خانه‌های مختلف برای صنعتگران فرستاده شود.

بخشنامه‌های کوتاه مدت ضربه ای به پیکر صنعت کشور است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه‌ها باید پایدار و بلند مدت باشد، بخشنامه‌های سه ماهه، یک ماهه و هفتگی کارآمد نیست و تنها ضربه ای به پیکر صنعت کشور است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مواد اولیه پتروشیمی‌ها در داخل کشور باید تأمین وحجم نقدینگی کشور کنترل و در بخش تولید به‌کار گرفته شود.

سرریز شدن حجم نقدینگی کشور به بخش تولید اشتغالزایی ایجاد میکند

وی با اشاره به اینکه اگر حجم نقدینگی کشور به بخش تولید سر ریز شود، بیکاری و مشکلات اشتغال ریشه کن می شود،‌ گفت: گاها بروکراسی های زائد اداری موجب می شود یک کار ۵ روزه ۵ سال به طول بیانجامد و همین عامل سرمایه گریزی میشود.

سالک اعلام کرد: سهم جوانان استان اصفهان از بیکاری ۲۹ درصد است که از این میزان ۲۰ درصد فارغ التحصیل هستند.

وی به ۹هزار واحد صنعتی در اصفهان اشاره کرد واظهار داشت: امسال ۲۷ درصد رشد ریزش نیروی کار داشته‌ایم به طوری که ۱۲۰ واحد صنعتی که با مشکل تولید مواجه شدند در استان اصفهان داریم.

مشکلات پلی اکریل رفع شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف موانع رشد تولید ملی به طور کامل شد و افزود: بسیاری قطعه‌سازان اصفهان به دلیل نبود نقدینگی و پرداخت نشدن حقوق پرسنل و طلبکاری از شرکت‌های تولید خودرو، در حال تعطیلی هستند.

وی اعلام کرد: پلی اکریل به عنوان صنعت مادر ۲۰۰ کارخانه در کشور، دارای مشکلات صنعتی شدیدی است که باید به آنها توجه و رسیدگی شود.