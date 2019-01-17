کشورهای اسلامی بازار مشترک جهان اسلام را تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی صبح پنجشنبه در همایش توسعه و همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی استان کرمان و افغانستان بیان داشت: امیدوارم این همایش بتواند به توسعه اقتصادی بیانجامد.

وی افزود: متاسفانه استکبار جهانی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن ۲۱ تصمیم گرفت به جای دعواها و تنازعات جنگ درون تمدنی را در جهان اسلام کلید بزند به عبارت دیگر مسلمانان را واردار به جنگ بکند که از این بابت برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان دچار مشکلاتی شدند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ما پذیرای حدود سه میلیون افغانستانی در ایران هستیم که بالاترین سطح مهاجر پذیری در جهان را داریم.

زاهدی ادامه داد: آمریکا فشارهای زیاد اقتصادی به ما آورده علی رغم این ما پذیرای اتباع افغانستانی در کشور بوده‌ایم که خودش دلیل این است که ما به خوبی می‌توانیم سطح مبادلات و تجارت بین دو کشور همت کنیم و صادرات به افغانستان را از ۲.۴ دهم به بیش از ۱۰ میلیون دلار برسانیم و این موضوع محقق شدنی است.

وی یادآور شد: متاسفانه حجم روابط با افغانستان کم است و توقع داریم برنامه پنج ساله دیده شود که این رقم را بالا ببریم و در این بازه زمانی عدد را به ۴۰۰ میلیون دلار برسانیم زیرا استان کرمان ظرفیت ‌های بسیار زیادی در همه حوزه‌ها دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم رشد داشته باشیم جدای از این نگرش من و نگاه من یه نگاه بسیار گسترده تر از آنچه است که در کشورهای اسلامی وجود دارد ما می‌توانیم کلید بزنیم.

وی گفت: ایجاد بازار مشترک اسلامی، می‌تواند کمک کند به اقتصاد و توانمندی و اقتدار کشورها کند به عبارت دیگر جهان اسلام این توانمندی را دارد که تبدیل شود به یک ابرقدرت ما می‌توانیم اگر وحدت به معنای واقعی ایجاد شود ما می‌توانیم در همه جوامع تاثیر گذار باشیم.

زاهدی گفت: ما حق وتو را قبول نداریم اما علیرغم آن ما با وحدت می‌توانیم حتی حق وتو را به دست آوریم رویکردهای آینده جهان در حوزه فناوری دانش و اقتصاد مباحث شرکت‌های دانش بنیان است ما می‌توانیم شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کنیم هر چند که در این زمینه توانمندی داریم و می‌توانیم به کشورهای همسایه از جمله افغانستان و دیگر کشورها کمک کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انجام پروژه‌های صنعتی و اقتصادی در کشورهای اسلامی و ایجاد بازار مشترک اقدام خوبی است که در این زمینه ما آمادگی لازم را داریم.