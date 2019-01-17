رئیس جمهور از اقتصاددانان برای افزایش ارزش پول ملی استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین جلسه مشترک خود در دوره پنجم با تسلیت ایام فاطمیه و ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و گرامی داشت دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، با قدردانی از تدبیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای مبنی بر تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی باحضور سران محترم قوا و اختیارات ویژه‌ای که به این شورا جهت تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تفویض فرموده اند، بر مطالبات زیر تاکید می‌نماید:

۱- هم افزایی قوا در بهبود وضعیت کلان اقتصادی و کاهش نرخ ارز و طلا علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم پیمانانش، نشان از عزم جدی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور دارد. ­

ضروری است روسای قوا به ویژه رئیس جمهور محترم با استفاده از نظرات و راه حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی در راستای تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار بر طبقات ضعیف و زحمتکش، تمام تلاش خود را مبذول دارند.

۲- حمایت از افزایش تولید ملی به خصوص در بخش صنعت، کشاورزی و تقویت اقتصاد دانش بنیان، همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» بوده است. مقتضی است شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ضمن بررسی موانع کسب و کار بر تامین مواد اولیه کارخانجات و نسبت به الزام شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات بانکی به تولید کنندگان اهتمام ویژه داشته باشد.

۳- بررسی راه‌های مقابله جامع و قطعی با هرگونه نفوذ دشمن در نهادها و ادارات به ویژه در مراکز تصمیم ساز و برخورد جدی با مفسدان و اخلالگران اقتصادی و نیز پایش مستمر بر نحوه قیمت گذاری و توزیع کالاها مخصوصاً در ماه‌های پایانی سال، همچنین نظارت بر عملکرد گمرکات، تسهیل روند ترخیص کالاهای اساسی و مبارزه بی امان با قاچاق از مطالبات جدی مردم بوده و عزم جدی مسوولان را می‌طلبد. همچنین اصلاح ساختار اداری و مقابله با فساد و تصفیه عناصر مفسد و ناکارآمد و شناسایی و تقویت عناصر کارآمد و فعال ضروری است.

۴- مسیر پیشروی راهبردی جمهوری اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در چهلمین سال فجر انقلاب اسلامی، با اقتدار، استمرار دارد و یاوه گویی وزیر خارجه آمریکا و دوره گردی اش در منطقه، مکر دشمنان و تجمع آنان در لهستان، تاثیری در عزم و اراده ملت بزرگ ایران، در حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی، نخواهد داشت. بی شک فعال سازی دیپلماسی اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان، کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر نموده و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ارتقاء خواهد بخشید.

۵- در اهمیت فضای مجازی و نقش آن در تمدن سازی -به تعبیر مقام معظم رهبری- تردیدی وجود ندارد؛ لذا از وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و همه دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود به طور فعال در جهت ساماندهی این فضا و مقابله با ابتذال اخلاقی و جنگ روانی دشمن، چاره اندیشی نموده و برای بومی سازی آن و تقویت شبکه ملی اطلاعات و نیز رصد و مقابله با شبکه‌های معاند و غیراخلاقی، گامی اساسی بردارند.همچنین پالایش و تهدیدزدایی و فرصت سازی در فضای مجازی بویژه اعمال قانون در مرزبانی و حفاظت دیجیتالی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در نظر داشته باشند. در پایان تاکید می‌کنیم که میزان حمایت دولت از پیام رسان‌های داخلی باید به میزان حمایت از یک پروژه ملی باشد؛ از این رو، لازم است حمایت‌های ویژه و حداکثری از پیام رسان‌های داخلی صورت گیرد.

۶- صنایع فضایی کشور شامل پرتابگر و ماهواره در مرحله پیشرفت قرار گرفته و باعث خشم استکبار جهانی شده است. فعالیت صلح آمیز فضایی کشورمان باعث افزایش اقتدار و عزت ملی است. با تاکید بر ضرورت توسعه صنعت فضایی از دانشمندان ساخت ماهواره و پرتابگر آن تقدیم می‌نماییم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته­

مجلس خبرگان رهبری ۹۷/۱۰/۲۷.