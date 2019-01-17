برنامه جامع حفاظت از منابع طبیعی کشور تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس نژاد در نشست ظهر پنج شنبه مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور در سمنان با بیان اینکه برنامه جامع حفاظت از منابع طبیعی و انفال در کشور بر اساس ضرورت و حساسیتی که در حوزه‌ های طبیعی وجود دارد، به زودی طراحی می‌شود، تاکید کرد: ساماندهی تعداد نیروهای مورد نیاز برای حفاظت از انفال در هر استان، یکی از محورهای این طرح خواهد بود.

وی با بیان اینکه افزایش حفاظت از گونه های طبیعی ماحصل اجرای برنامه جامع حفاظت است، تاکید کرد: افزایش حفاظت از تاغ‌ زارهای موجود در کشور یکی از اهداف این طرح خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع وآبخیزداری تشدید اعمال قانون و برخورد قانونی را دیگر سیاست این یگان در مقابله با دست اندازی‌های برخی سودجویان به انفال دانست و گفت: مقابله با قاچاقچیان نقش مهمی در کنترل و کاهش قاچاق چوب دارد و لذا این امر در سازمان جنگل ها به طور جدی دنبال می شود.

عباس نژاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از آمار منتشر شده در فضای مجازی درباره قاچاق چوب، ادامه داد: این آمارها بعضاً بیش از حد واقعی هستند چرا که همراهی با ناجا در برخورد جدی و قاطع با قاچاقچیان چوب در اولویت کاری دستگاه های ذی ربط است.

وی افزود: آمار واقعی نشان از مبارزه جدی با موقوله قاچاق چوب می‌دهد به نحوی که در ۹ ماهه اول سالجاری در سطح کشور ۲۰ هزار پرونده در رابطه با قاچاق چوب تشکیل شده که نشان از عزم جدی ما در مقابله با قاچاق چوب دارد.