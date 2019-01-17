به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی‌زاده ظهر امروز در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان که در سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استان برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی سطح استان در حالت آماده باش قرار دارند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه مقابله با سیلاب استان از ۴۰ روز گذشته، افزود: در این مدت چندین جلسه در سطح استان و شهرستان تشکیل و کلیه فرمانداران و اعضای شورای مدیریت بحران استان و شهرستان‌های حوزه آبریز دز در حالت آماده‌ باش کامل قرار گرفته‌اند.

حاجی‌زاده بیان کرد: اخطارهایی برای اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم به ویژه در روستاها و بخش کشاورزی حاشیه رودخانه دز در مناطق دزفول، شوش، شوشتر و شعیبیه، باوی، اهواز، کارون و روستاهای بخش مرکزی داده شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: باتوجه به بارندگی اخیر و افزایش شدت بارندگی در استان لرستان و بخش‌هایی از شمال و شمال شرق خوزستان، میزان آورد رودخانه دز به شدت بالا رفته و شامگاه چهارشنبه نیز به میزان ۲ هزار و ۴۰۰ رسید.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ۴۰ روز اخیر، به صورت مرتب با دبی‌های مختلف خروجی را از سد افزایش دادیم که سازمان آب و برق خوزستان خروجی را ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر مکعب عنوان کرده است.

حاجی زاده با اشاره به افزایش ورودی سد دز از شامگاه چهارشنبه و اینکه خروجی آن به یک هزار متر رسیده است، گفت: ستاد بحران تمامی فرمانداری‌ها اعم از مناطق دزفول، شوش، شوشتر و شعیبیه، باوی، اهواز، کارون و روستاهای بخش مرکزی تشکیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای مدیریت بحران استان بیان کرد: توصیه ما به تمامی اعضای شورای مدیریت بحران استان و شهرستان، تمامی مدیران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای امداد و نجات اعلام آماده باش تا عادی شدن شرایط است.

وی اظهار داشت: تاکنون مشکلی در استان خوزستان و مناطق دزفول، شوش، شوشتر و شعیبیه، باوی، اهواز، کارون و روستاهای بخش مرکزی ایجاد نشده و چند مورد آبگرفتگی در روستاها نیز مرتفع شده است.

حاجی زاده عنوان کرد: کلیه ماشین‌ آلات و تجهیزات شرکت‌ها و سازمان‌ها نظیر بنیاد مسکن، سازمان آب و برق، حمل و نقل جاده‌ای، نفت، توسعه نیشکر پای کار هستند اما باید حضور گسترده‌تری داشته باشیم تا بتوان از وقوع خسارت احتمالی به روستاییان خودداری کرد.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: توصیه ما به مردم به ویژه روستاییان، کشاورزان و عشایر این است که از نزدیک شدن به مسیرها و حاشیه رودخانه دز تا اطلاع ثانوی خودداری کنند و به اخطارها و هشدارهای فرمانداران و اعضای شورای مدیریت بحران توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر دستور تخلیه روستا یا منطقه‌ای داده شد حتما تخلیه شود چراکه اولویت ما حفظ جان و مال مردم است. این نیز بحران بزرگی نخواهد بود و تمامی استان با تأکیدات استاندار خوزستان پای کار خواهند بود تا خسارت وارده به مردم کاهش پیدا کند.