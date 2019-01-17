به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمود علوی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی افزود: این همدلی و همگرایی بین دستگاه های امنیتی با وجود توطئه های کم نظیر دشمنان برای آسیب رساندن به کشور، موجب نقش بر آب شدن همه توطئه ها شده و بارها زمینه ابراز مسرت مقام معظم رهبری را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر همه اشرار و ضد انقلاب، تمام توان خود را برای انجام اقدامات ضد امنیتی در کشور بسیج کرده اند ولی اکثر اقدامات آنان، خنثی شده است.

علوی با اشاره به حمایت مالی، آموزش های اطلاعاتی و نظامی ضد انقلاب توسط استکبار جهانی و آمریکا بیان کرد: با وجود توان کم نظیر تسلیحاتی آنان، امنیت قابل توجهی در کشور حاکم است.

وی با تاکید بر اینکه اسلام، امنیت، معیشت، کرامت، عدالت، محبت و خدمت را برای همه افراد جامعه اسلامی شامل مسلمانان و غیرمسلمانان و اقوام مختلف می داند، ادامه داد: این امر در سیره بزرگان دین مبین اسلام از جمله فرمایشات امام علی (ع) در برهه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر اطلاعات خدمت به مردم را نعمت الهی دانست و افزود: قرار گرفتن در جایگاه مسئولیت و گره گشایی از کار مردم، یک نعمت است که باید شکرگزار آن باشیم

وی تاکید کرد: اگر طبق آموزه های اسلامی وارد عرصه شویم و وحدت و همدلی خود را ارتقا ببخشیم، می توانیم تحریم ها را پشت سر گذاشته و دشمن را در این عرصه نیز ناکام بگذاریم.

وزیر اطلاعات با اشاره به نقش تعیین کننده استان های مرزی از جمله آذربایجان غربی با توجه به همسایگی با سه کشور اضافه کرد: در این راستا، استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی ضروری است که در دولت نیز به این امر توجه ویژه شده است.

وی گفت: آذربایجان غربی به عنوان استانی برخوردار از امنیت بوده و باید بستر سرمایه گذاری بیشتر در این استان را فراهم کرد که در کنار این امر، ارتقای احساس امنیت در بین مردم نیز بسیار مهم و اساسی است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علوی با اشاره به اینکه ایران پنجه در پنجه رژیم صهیونیستی انداخته است، افزود: در عرصه های مختلف با انجام کارهای اطلاعاتی، این رژیم را شکست داده ایم که این امر در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

در این آیین با قدردانی از مدیرکل سابق اطلاعات آذربایجان غربی، مدیرکل جدید اطلاعات این استان منصوب و معرفی شد.