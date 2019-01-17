به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح پنجشنبه در همایش توسعه همکاری های اقتصادی بازرگانی استان کرمان و افغانستان بیان داشت: رابطه مردم ایران با افغانستان رابطه کهن و دیرینه‌ای است و ارتباطات اقتصادی فعلی می‌توانند باب جدیدی برای تعامل بیشتر ایجاد کند.

وی افزود: جلسات زیادی در حوزه مراودات اقتصادی با مجموعه کشورهای همسایه داشتیم اما اولویت ما به دلیل اشتراکات و همچنین نزدیکی مرزها با کشورهای همسایه در حال حاضر عراق و افغانستان است که جزو کشورهای هدف ما هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال دانش فنی و تکنولوژی های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در همه حوزه ها و بخش های مختلف سرمایه گذاری و همکاری های مشترک بین ایران و افغانستان می تواند میسر شود که اقداماتی انجام شده اما نیازمند برنامه ریزی دقیق و با چارچوب معین است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: ارتباطات و مراودات بانکی نخستین پیشنهاد ما در ارتباطات اقتصادی بوده که بستر تمام فعالیت های اقتصادی موجود مراودات بانکی است. در حال حاضر برخلاف موازین بین المللی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته که همه کشورها نسبت به آن اعلام موضع داشته‌اند در گذشته کشورهای دیگر نیز بر علیه ایران تحریم داشتند اما اکنون آن را مخالف قوانین بین‌المللی می‌دانند.

پورابراهیمی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ نهاد بین المللی علیه ایران اعمال تحریم نکرده و تنها کشور یاغی و گستاخی که با ادبیات سخیف با دنیا صحبت می کند آمریکا می‌باشد که ما را تحریم کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در زمینه مراودات بانکی، فروش نفت، بیمه و حمل و نقل ما از طرف آمریکا تحریم هستیم اما در حال حاضر آن چه که می‌تواند مراودات ما با کشورهای دیگر فراهم کنند نحوه تصمیم‌گیری در حوزه مراودات بانکی است.

وی افزود: ما چشم امید به اروپا ندوخته‌ایم زیرا به نظر می‌رسد اروپا در بحث SPV به تعهدات خود عمل نکرده در حالیکه قرار بود تا پایان ۲۰۱۸ این طرح عملی شود لذا ما راه کارهای خود را دنبال می‌کنیم و معطل اروپایی‌ها نمی‌شویم.

پور ابراهیمی به دومین موضوعی که می تواند مبنای همکاری های مشترک ایران با افغانستان باشد اشاره کرد و گفت: تجارت به عنوان دومین موضوع است که بخشی از آن به نیازهای افغانستان و ایران برمی گردد که در رابطه با نیازهای افغانستان ایران یکی از تامین کننده های قدیمی این کشور بوده است و می‌تواند برنامه های تعریف شده در حوزه منطقه ای در اتاق بازرگانی شکل گیرد و سپس عملیاتی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ما می توانیم فصل جدید مراودات‌مان را در زمینه همکاری مشترک از طریق افغانستان در زمینه تجارت منطقه ای و بین‌المللی انجام دهیم و سرمایه‌گذاری در خرید فروش محصولاتی همچون نفت و پتروشیمی است که افغانستان می‌تواند به عنوان جایگاهی برای تجارت ما در سایر کشورها قرار گیرد.

وی گفت: تجار افغانستانی استقبال خوبی در این زمینه از خود نشان دادند و فرصت بسیار خوبی در مراودات بخش تجاری ما می تواند باشد که به جز رفع نیازهای دو کشور می تواند در حوزه‌های علمی تخصصی و آموزشی استفاده کنیم.

پور ابراهیمی بیان داشت: حوزه صنعت و معدن هم بزرگترین ظرفیت استان است همچنین منطقه سیرجان و بردسیر می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های افغانستان و ایران محسوب شود.