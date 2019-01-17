بیمارستان ولیعصر اراک درصورت تامین اعتبار سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان روز پنجشنبه در جریان بازدید علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس از پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) این شهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مطالبات برحق مردم استان مرکزی در حوزه بهداشت و درمان، تکمیل پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: با توجه به مشکلاتی که در رابطه با تامین بودجه این پروژه اتفاق افتاد، متاسفانه از زمان بندی تکمیل این طرح عقب افتادیم.

جمالیان بیان کرد: با پیگیری مسئولان و نمایندگان استان امیدواریم این وقفه را با تامین بودجه مورد نیاز طرح جبران کنیم، در این رابطه نیز طی مدت اخیر جلسات متعددی با پیمانکار طرح و مسئولان داشته ایم و قول های مساعدت در این زمینه داده شده که اگر محقق شود این پروژه تا پایان سال ۹۸ به طور کامل به بهره برداری می رسد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: هم اکنون مهمترین مساله در انجام این پروژه، تامین بودجه است که مقرر شده تسهیلات ۵۰میلیارد تومانی از سوی یکی از بانک های عامل برای این پروژه تخصیص یابد. همچنین امیدواریم سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری لازم را برای تامین مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح به انجام برساند.

وی تصریح کرد: پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک بزرگترین پروژه استان و یکی از بزرگترین پروژه های ملی است که وزارتخانه بهداشت نیز پیگیر تکمیل این طرح است و تلاش داریم هر چه زودتر این بیمارستان افتتاح شود.