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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

رئیس اداره راهداری کاشان:

برخی محورهای مواصلاتی در کاشان مسدود شد/ضرورت استفاده اززنجیر چرخ

برخی محورهای مواصلاتی در کاشان مسدود شد/ضرورت استفاده اززنجیر چرخ

کاشان - رئیس اداره راهداری کاشان گفت: تردد وسایل نقلیه در محور مواصلاتی به روستای قهرود کاشان به علت ریزش برف به کندی صورت می گیرد و رانندگی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

حامد فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش نزولات آسمانی در منطقه کاشان اظهار داشت: خوشبختانه در بسیاری از مناطق شهری و روستایی کاشان شاهد بارش نزولات آسمانی به صورت برف و باران هستیم به نحوی که بارش برف در برخی از مناطق موجب کند شدن حرکت وسایل نقلیه و حتی مسدود شدن محورهای مواصلاتی شده است.

وی افزود: ماموران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کاشان در تلاش هستند تا هر چه زودتر محورهای مواصلاتی به روستای قهرود کاشان را باز کنند.

رانندگان از تردد در مناطق کوهستانی خودداری کنند

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کاشان با بیان اینکه تمامی ماشین آلات و ابزارهای لازم در راستای رفع این معضل بکار گرفته شده است، ابراز داشت: به رانندگان توصیه می شود تا از تردد در مناطق کوهستانی خودداری کنند و یا در صورت لزوم حتما از زنجیر چرخ استفاده کرده و وسایل لازم  گرمایشی و خشکبار در سفر را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه بارش برف بیشتر در مناطق روستایی گزارش شده است، گفت: برف روستاهای وادقان، جوشقان و کامو و قهرود از توابع شهرستان کاشان را سفیدپوش کرده و عوامل راهداری در راستای پیشگیری از مسدود شدن راه های مواصلاتی پیوسته در سطح جاده ها حضور دارند.

کد مطلب 4515893

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