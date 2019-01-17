به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی عزیر خانی رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی اظهار کرد: تعدادی پرونده‌های مشابه در خصوص سرقت موتورسیکلت از اطراف مراکز تجاری به پایگاه هشتم پلیس آگاهی ارجاع که تیمی از ماموران این پایگاه شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تعدادی از مالباختگان اظهار داشتند که موتورسیکلشان را در کنار خیابان پارک و حتی آن را قفل کرده اند، اماپس از مراجعه به محل پارک، از موتورسیکلت خبری نبود.

این مقام انتظامی با اشاره به انجام تحقیقات مقدماتی و میدانی صورت گرفته، توضیح داد: در این تحقیقات مشخص شد که یکی از سارقان حرفه‌ای با مراجعه به مراکز تجاری و پر جمعیت، موتورسیکلت را سرقت و از محل متواری می‌شود.

سرهنگ عزیرخانی عنوان کرد: با شناسایی سارق و دستگیری وی در مخفیگاهش، متهم به پایگاه هشتم منتقل و به ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در اطراف مراکز تجاری اعتراف کرد.

این مقام مسئول اظهار داشت: متهم همچنین به فروش موتورسیکلت‌ها به اتباع بیگانه و خرده فروشان مواد مخدر اعتراف و اقرار کرد که موتورسیکلت‌های سرقتی را کمتر از یک صد هزار تومان فروخته است.

رئیس پایگاه هشتم با اشاره به اینکه هنگام مراجعه به مراکز تجاری، از رها کردن موتورسیکلت بدون تجهیزات ایمنی بالا، خودداری کنید، در پایان خاطر نشان کرد: شناسایی مالباختگان و کشف اموال مسروقه در دستور کار قرار دارد.