هوای کرمان در وضعیت هشدار قرار گرفت/گروه های حساس در خانه بمانند

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد شدید در سراسر استان کرمان اظهار کرد: وزش باد در مناطق شرقی، شمال غرب و شمال استان شدیدتر است.

وی با اشاره به اینکه این شرایط تا فردا در استان کرمان ادامه دارد، افزود: این شرایط جوی باعث کاهش دید و کیفیت هوا شده است.

حبیبی از کاهش محسوس دما از فردا شب در سطح استان کرمان خبر داد و عنوان کرد: احتمال بارندگی در شمال و غرب استان به صورت پراکنده و خفیف به خصوص در ارتفاعات وجود دارد.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: افراد سالمند، بیماران قلبی، تنفسی، کودکان و زنان باردار حتی المقدور از خانه خارج نشوند زیرا هوا در وضعیت هشدار قرار دارد.