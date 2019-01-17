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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

هوای کرمان در وضعیت هشدار قرار گرفت/گروه های حساس در خانه بمانند

هوای کرمان در وضعیت هشدار قرار گرفت/گروه های حساس در خانه بمانند

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان با اشاره به وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در استان کرمان گفت: گروه های حساس حتی المقدور از خانه خارج نشوند زیرا هوا در وضعیت هشدار قرار دارد.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد شدید در سراسر استان کرمان اظهار کرد: وزش باد در مناطق شرقی، شمال غرب و شمال استان شدیدتر است.

وی با اشاره به اینکه این شرایط تا فردا در استان کرمان ادامه دارد، افزود: این شرایط جوی باعث کاهش دید و کیفیت هوا شده است.

حبیبی از کاهش محسوس دما از فردا شب در سطح استان کرمان خبر داد و عنوان کرد: احتمال بارندگی در شمال و غرب استان به صورت پراکنده و خفیف به خصوص در ارتفاعات وجود دارد.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان تصریح کرد: افراد سالمند، بیماران قلبی، تنفسی، کودکان و زنان باردار حتی المقدور از خانه خارج نشوند زیرا هوا در وضعیت هشدار قرار دارد.

کد مطلب 4515906

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