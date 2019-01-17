به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آندریا لیدسام» رهبر حزب محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس می‌گوید رای گیری درباره «پِلَن B» ترزا می نخست وزیر این کشور مبنی بر نحوه خروج از اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) برگزار خواهد شد.

گفتنی است اوایل هفته جاری، توافق به دست آمده میان ترزا می و اتحادیه اروپا درخصوص برگزیت، با مخالفت پارلمان انگلیس مواجه شد و به همین دلیل نخست‌ وزیر این کشور باید طرح جدیدی را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه کند.

این درحالی است که وی دوشنبه هفته آینده نیز درباره گام‌هایی بعدی که درخصوص برگزیت برخواهد داشت، بیانیه‌ای صادر می‌کند.