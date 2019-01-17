  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۲

پارلمان انگلیس ۹ بهمن درباره «پلَن B» برگزیت رای می‎گیرد

پارلمان انگلیس ۹ بهمن درباره «پلَن B» برگزیت رای می‎گیرد

پارلمان انگلیس در تاریخ ۹ بهمن، درباره طرح جدید نخست‎وزیر این کشور درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا، رای گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آندریا لیدسام» رهبر حزب محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس می‌گوید رای گیری درباره «پِلَن B» ترزا می نخست وزیر این کشور مبنی بر نحوه خروج از اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) برگزار خواهد شد.

گفتنی است اوایل هفته جاری، توافق به دست آمده میان ترزا می و اتحادیه اروپا درخصوص برگزیت، با مخالفت پارلمان انگلیس مواجه شد و به همین دلیل نخست‌ وزیر این کشور باید طرح جدیدی را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه کند.

این درحالی است که وی دوشنبه هفته آینده نیز درباره گام‌هایی بعدی که درخصوص برگزیت برخواهد داشت، بیانیه‌ای صادر می‌کند.

کد مطلب 4515909
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها