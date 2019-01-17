به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس اسلامی و ایرانی گلستان اظهار کرد: امیدواریم با برگزاری جشنواره هایی این چنینی بتوانیم نشاط بیشتری در جامعه و در بین اقشار مختلف مردم تزریق کنیم.

وی افزود: شاید این افسردگی، رنگ مردگی و اضطراب و نگرانی که در جامعه موج می‌زند به دست فعالان عرصه مد و لباس کاهش یابد.

چراغعلی با ابراز امیدواری از تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره مد و لباس در گلستان اظهار کرد: متاسفانه امروزه شاهد رنگ‌مردگی حتی در بین سالمندان جامعه هستیم که این امر منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی هم شده است و از آنجایی که پوشاک در عرضه فرهنگ به جامعه نقش دارد امیدواریم بتوانیم با تلفیق مدرنیته با فرهنگ ایرانی اسلامی برخی از مشکلاتی که نسل جوان در آن قرار دارند و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم.

وی تصیح کرد: با تکیه بر دانش طراحان لباس ایرانی و با تکیه بر سنت های اصیل و معنادار هویت ایرانی و اسلامی و تلفیق آن با شرایط روز می توانیم نسل جدید را از سرگردانی در حوزه پوشش و لباس نجات دهیم.