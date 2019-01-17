به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه آستان قدس همگام با کمیته امداد سمنان برای رفع محرومیت تلاش میکند، ابراز داشت: با توجه به اینکه هدف هر دو نهاد محرومیتزدایی و توجه به نیازمندان است بر این اساس میتوان اقداماتی را همراستا با یکدیگر به انجام رساند.
وی ضمن بیان اینکه از سوی استان قدس برای همکاری با کمیته امداد اعلام آمادگی کامل وجود دارد، اضافه کرد: بزرگترین تشکل اجتماعی بعد از بسیج توسط آستان قدس در جایجای کشور در شهر و روستا شکلگرفته است که این تعامل میتواند بسیار سازنده باشد.
نماینده آستان قدس رضوی در استان سمنان بابیان اینکه دو هزار و ۵۰۰ خادم یار در استان گزینش شدند، ابراز داشت: این تعداد خادم یار میتواند ظرفیت ارزشمندی برای کمک به نیازمندان و همراهی با طرحهای محرومیتزدایی استان قلمداد شود.
خسروی بابیان اینکه آستان قدس میتواند در طرح زیارت اولیها با کمیته امداد مشارکت داشته باشد، اضافه کرد: تاکنون دو هزار نفر زیارت اولی با کمک دفتر آستان قدس به مشهد اعزام شدند که قطعاً همراهی کمیته امداد در این راه میتواند برکات امام رضا (ع) را بیشازپیش نصیب مددجویان این نهاد کند.
وی بابیان اینکه در مهربانی و رفع مشکلات نیازمندان هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد، اضافه کرد: قطعاً زمانی در این گام مؤثر خواهیم بود که مردم نیز مشارکت لازم را داشته باشند و از ظرفیت خیران بتوان به نحو مطلوب استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و آستان قدس رضوی در استان سمنان منعقد شد.
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