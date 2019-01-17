هدف دشمنان ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر پنج شنبه در همایش استانی فرهیختگان فرهنگی ناجا با عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: دشمنان اسلام سعی دارند با فاصله انداختن بین مردم و مسئولان به خصوص جوانان، این نسل را از بین ببرند.

یعقوبی افزود: پیشرفت جامعه ایران در گرو تربیت صحیح جوانان در مسیر اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ریشه قوی و معنوی دارد، اما دشمنان به دنبال ضربه زدن به نظام هستند و هر روز با شگردهای مختلف سعی دارند این ریشه را ضعیف تر کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: قرار دادن الگوی صحیح برای جوانان به منظور حرکت در مسیرهای تعالی و هدایت یک ضرورت است که این امر باید توسط فرهیختگان انجام شود.

یعقوبی بیان کرد: چنانچه بخواهیم از ظرفیت جوانان در آینده به نحو شایسته ای در کشور استفاده کنیم باید غنی سازی آنان را مورد هدف قرار دهیم تا ارزش های آنان بیشتر شود.

وی گفت: غرق نشدن در دنیا و روی برگرداندن از هواهای نفسانی و دنیوی می تواند انسان را غنی سازی کند و این مهم در رسیدن به تعالی کمک کند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: ضرروت دارد در جامعه کنونی بیشتر مراقب سایش اعتقادی باشیم تا ارزش های دینی و اسلامی ما را از بین نبرند.