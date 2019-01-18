سامان قدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد خود و هم تیمی هاش در تیم ملی فوتبال ایران در بازی های مرحله گروهی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا، بازی بعدی تیم ملی در مرحله حذفی و محبوبیتی که در روزهای اخیر بین هواداران تیم ملی پیدا کرده است صحبت کرد.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران که سالیان زیادی را در کشور سوئد زندگی کرده است همچنان به سختی فارسی صحبت می کند. هافبک ملی پوش تیم فوتبال آمیان فرانسه درباره عدم حضور خود در بازی با پاری سن ژرمن و همچنین انتخاب تیم ملی فوتبال ایران برای بای های ملی نیز بار دیگر اظهارنظر کرد.

گفتگوی خبرنگار مهر با سامان قدوس در ادامه می آید:

بازی با عراق سخت تر از یمن و ویتنام بود

سامان قدوس درباره دیدارهای تیم ملی در گروه D جام ملت های آسیا مقابل یمن، ویتنام و عراق گفت: عراق خیلی بهتر از یمن و ویتنام بود. آخرین بازی ما مقابل عراق بود و با توجه به تاکتیک هایی که در نظر داشتیم توانستیم به عنوان تیم اول در گروه صعود کنیم. موضوعی بود که می خواستیم به آن برسیم. برای ما مهم بود که به خواسته هایمان برسیم و این اتفاق هم تا اینجا رخ داده است.

اصلا به تساوی فکر نمی کردیم

وی در ادامه درباره اینکه آیا تیم ملی به فکر تساوی مقابل عراق بود؟ اظهار داشت: اصلا! ما در هر بازی فقط برای موفقیت پیش می رویم. فکر می کنم در نیمه اول هم خیلی خوب بودیم و می توانستیم گل هم بزنیم.

بازیکن عراق پنج بار خطا و داور فقط نگاه کرد

هافبک تیم ملی فوتبال ایران درباره اعتراض کادر فنی عراق به خاطر خطای او در نیمه اول روی بازیکن حریف که وی را مستحق کارت قرمز می دانستند، اذعان داشت: من پایم را کشیدم که خطا نشود اما روی پای بازیکن عراق افتادم. اینجا ورزش فوتبال است و من واقعا هیچ قصدی نداشتم. اگر غیر از این بود که داور باید به هر پنج، شش خطایی که بازیکن آنها روی من انجام داد کارت زرد و قرمز نشان می داد. می خواستند بازی فیزیکی و محکمی را انجام دهند تا با خطاهای خود بتوانند مانع از حملات شوند. داور در آن لحظه ها کارت نداد و فقط نگاه کرد. من به تصمیم داور احترام گذاشتم و حرفی نزدم. سعی می کنم بازی خودم را انجام دهم. چون من بازیکن هستم و داور بازی هم وظایفش مشخص است.

برایمان مهم نیست حریف بعدی اسمش چیست

قدوس در خصوص رویارویی با عمان در مرحله بعد افزود: برای من مهم نیست اسم حریف بعدی چیست. به موفقیت فکر می‌کنیم و می خواهیم بهترین ها بازی ها را انجام دهیم. هدف ما مشخص است. وقتی می بینیم هواداران تیم ملی تا این حد از بازی هایمان خوشحال می شوند می گوییم بهتر از این‌ها باشیم و این مهمترین اتفاق است.

از رفتار هواداران تعجب کردم

وی که به واسطه عملکرد خوبش در بازی های تیم ملی تبدیل به یکی از بازیکنان محبوب شده است در این باره افزود: فکر نمی کردم! راستش را بخواهید اصلا فکر نمی کردم اینقدر زود بتوانم خودم را در دل هواداران جا کنم. خیلی خوشحالم اینجا هستم. از تشویق های تماشاگران هم تعجب کردم. اما واقعا خوشحالم که با تیم ملی ایران هستم. در بازی با عراق خانواده ام هم حضور داشتند و آنها هم می گفتند مردم چقدر به من لطف داشتند.

از انتخابم خیلی راضی‌ام

قدوس که قبل از بازی برای تیم ملی ایران می توانست پیراهن تیم ملی سوئد را نیز بر تن کند درباره انتخاب خود برای حضور در جمع شاگردان کارلوس کی‌روش تصریح کرد: سوئدی ها و رسانه هایشان هنوز هم به من لطف دارند. چند روز پیش صحبت از «اریک ناوا» کردید. من هم گفتم او یکی از روزنامه نگاران مشهور است که هنوز هم به من لطف دارد. با این حال باید بگویم نه تنها از اینکه به ایران آمده ام پشیمان نیستم بلکه خیلی خوشحالم اینجا حضور دارم. همه چیز روز به روز بهتر می شود. چون می خواهم بهتر شوم و بهترین ها را با تیمم رقم بزنم.

پاری سن ژرمن را از دست دادم

قدوس که با تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا حضو دارد چند بازی تیم باشگاهی خود را از دست داد تا فرصت نکند با آمیان به مصاف پاری سن ژرمن برود. وی در این باره اظهار داشت: متاسفانه در آن بازی بزرگ نبودم. تیم هم با سه گل از پاری سن ژرمن شکست خورد. کاش این بازی زمان دیگری بود تا می توانستم به تیم باشگاهی ام کمک کنم. به هر حال الان در تورنمنت مهمی هستم و می خواهم با تیم ملی به موفقیت برسم.

فعلا فقط بازی بعدی!

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا ژست خود را برای عکاسی با جام قرمانی ۲۰۱۹ آسیا انتخاب کرده است؟ افزود: فعلا فقط بازی بعدی. باید بازی به بازی پیش برویم تا به قهرمانی نزدیک و نزدیک‌تر شویم.

شاید عکس هایم با جام را در فرانسه نشان دادم

وی در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه با تیم ملی در این تورنمنت هستم باز هم باید بگویم خیلی خوشحالم. این اتفاق خیلی خوبی است که برای من افتاده است. شاید بعد از اینکه با ایران قهرمان شدم عکس هایم با جام را در فرانسه به همبازیانم نشان دادم. فعلا بازی بعدی مهم ترین است و انشاءالله سپس قهرمانی.