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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:

۸۶۶ اثر به پنجمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی گلستان ارسال شد

۸۶۶ اثر به پنجمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی گلستان ارسال شد

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: ۸۶۶ اثر در بخش‌های مختلف به پنجمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه مد و لباس اسلامی و ایرانی گلستان اظهار کرد: ۸۶۶ اثر در بخش‌های مختلف به پنجمین جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی در گلستان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه طراحی لباس از منظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شایسته توجه است، افزود: در این روزگاری که ارتباطات فرهنگی روز به روز گسترده تر می شود لباس می تواند به عنوان یک ابزار فرهنگی و هنری نقش موثری در معرفی تاریخ و فرهنگ هر جامعه ای داشته باشد.

کشمیری توجه مباحث علمی، سبک زندگی، پژوهشی و میان‌رشته‌ای کاربردی، توجه به نشانه‌های فرهنگی و اسلامی در مد و همچنین  ایجاد اشتغال پایدار از اهداف جشنواره مد و لباس اسلامی و ایرانی گلستان برشمرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با همکاری متخصصان دانشگاهی و طراحان هنرمند و فعالان خوش فکر بازار لباس قدمی در راه توسعه استان گلستان برداریم.

وی اظهار کرد: امیدواریم دبیرخانه این جشنواره در استان به معنای واقعی دائمی شود و در طول سال شاهد اجرای برنامه های علمی، پژوهشی و نمایشی در این حوزه باشیم.

کد مطلب 4515927

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