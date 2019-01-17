به گزارش خبرگزاری مهر، جرمی کوربین رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس میگوید تنها به شرطی حاضر به گفتگو با ترزا می نخستوزیر این کشور است که وی گزینه «خروج بدون حصول توافق با اتحادیه اروپا» را از روی میز مذاکره بردارد.
وی در این باره گفت: به نظر میآید که ترزا می قصد هدایت کشور به لبه پرتگاه را دارد. اما اگر وی خواهان حصول توافقی است که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار باشد؛ باید خطوط قرمز خود را رها کند و درباره پیشنهادهای آتی جدیت داشته باشد.
کوربین ادامه داد: چنانچه دولت لندن به خواست اپوزیسیون بها ندهد و سناریوی خروج از اتحادیه بدون حصول توافق، محتمل شود؛ حزب کارگر نیز از برگزاری همهپرسی دوم برگزیت حمایت خواهد کرد.
به گزارش مهر، تهدید کوربین درحالی صورت میگیرد که ترزا می پیشتر هرگونه تلاش برای برگزاری همهپرسی دوم را مردود اعلام کرده بود.
گفتنی است شب سهشنبه، در نشست پارلمان انگلیس، توافق به دست آمده میان ترزا می نخست وزیر این کشور و اتحادیه اروپا، با ۴۳۲ رای منفی در برابر ۲۰۲ رای مثبت، شکست خورد.
به این ترتیب، تنها ۲ راه پیش پای انگلیس میماند که یکی مهلت گرفتن از اتحادیه در راستای حصول توافق جدید است و دیگری خروج از اتحادیه بدون حصول هرگونه توافقی که البته راه دوم صدمات اقتصادی جبرانناپذیری برای انگلیس به همراه خواهد داشت.
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