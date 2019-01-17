بارش برف شدید در محورهای کوهستانی مازندران

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تردد خودروها در تمامی محورهای مازندران به‌ صورت عادی و روان و از لحاظ جوی در ارتفاعات هراز و کندوان و سوادکوه شاهد بارش شدید برف هستیم و سطح جاده لغزنده است.

وی افزود: با توجه به ورود سامانه سرد بارشی به استان مازندران، تردد خودروها در محورهای سوادکوه، هراز و کندوان با زنجیر چرخ الزامی است و از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی در این محورها ممانعت خواهد شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به محدودیت های ترافیکی در محور هراز، عنوان داشت: تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون ها وکامیونت ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ساعت ۲۴ روزهای پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.