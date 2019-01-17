احتمال کولاک و سقوط بهمن در مناطق کوهستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ورود سامان بارشی جدید به کشور دمای هوا در نیمه شمالی و غرب کشور، به جز شمال شرق تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد. سازمان مدیریت بحران کشور درباره کولاک برف و احتمال سقوط بهمن در جاده های کوهستانی البرز و زاگرس هشدار داد.

پلیس راهور نیز به مردم توصیه کرد، سفرهای غیرضروری به مناطق برف گیر را به تعویق بیاندازند و درصورت سفر ضرور، امکانات و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

شهروندان همچنین در زمان بارندگی از نزدیک شدن به مناطق مستعد سیلاب، اسکان، تردد و یا توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند. سامانه های تلفنی ۱۴۱ و ۸۸۲۵۵۵۵۵ برای کسب اطلاع از وضع راه‌های کشور در دسترس است.

تردد خودروهای سنگین به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، تا ساعت ۲۴ امشب و فردا از ۸ صبح تا ساعت ۲۴ در محور هراز ممنوع است.

در این حال، توفان و گرد و غبار شدید بیشتر مناطق استان کرمان را فرا گرفت. بنابر اعلام هواشناسی، توفان و گردوغبار تا فردا در شمال، شمال غرب و شرق این استان ادامه دارد اما از فردا از شدت آن کاسته می شود.

پلیس راه استان کرمان نیز به رانندگان هشدار داد، به علت توفان، گرد وخاک شدید در محورهای کرمان - سیستان و بلوچستان، کرمان - خراسان جنوبی، کرمان- یزد، دید افقی و کیفیت هوا کاهش یافته و لازم است رانندگان با احتیاط کامل رانندگی کنند.