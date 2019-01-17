۳۴ میلیارد ریال به طرح بازآفرینی شهری مرند اختصاص پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی ظهر امروز، در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان مرند، با مهم ارزیابی کردن برقراری ارتباط صحیح با گروه های مخاطب اظهار داشت: پدیده های اجتماعی در بره های مختلف، تغییر پذیر هستند و براین اساس باید روش های مقابله با آسیب های اجتماعی هم بروز رسانی شود.

وی افزود: در حوزه آسیب های اجتماعی جهت پیشگیری از وقوع آن باید تمام طیف ها و اقشار جامعه را در نظر گرفت.

فرماندار ویژه مرند فضای مجازی را یکی از فرصت ها و آسیب ها دانست و تاکید کرد: ضروری است در خصوص آسیب های اجتماعی تحقیق و مطالعه کرده و برای مقابله با آن تولید محتوا شود.

گرشاسبی با اشاره به اینکه دشمن در جهت افزایش مشکلات اجتماعی در جامعه ما تلاش می کند، گفت: با وجود اینکه همه نهادهای فرهنگی برای مقابله با اهداف دشمن تلاش می کنند اما برای رسیدن به ایده آل، تقابل با دشمن باید شدت گیرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: در این شرایط که دشمن انواع اقدامات و توطئه ها را در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی برای جلوگیری از پیشرفت کشور انجام می دهد، باید سعی کنیم با هدایت نسل و ایجاد بستر آرام، کشور را به توسعه برسانیم.

فرماندار ویژه مرند در بخش دیگری با بیان اینکه نگاه ما در حوزه درمان نباید تنها نگاه دولتی باشد، افزود: برای توسعه بخش درمان، باید مشارکت بخش خصوصی هم در این عرصه جلب شود.

وی در خصوص اجرای طرح بازآفرینی شهری اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده است که امسال ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به این طرح اختصاص یافته است.

گرشاسبی با اشاره به فرا رسیدن ۴۰ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امسال اولین بار است که همه در جهت ارائه گزارش عملکرد نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته متحد شده و به اجماع رسیده اند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران پس از ۴ دهه به کمال رسیده که در این سال باید با حفظ وحدت و هم افزایی و نیز عمل به ارزش های انقلابی و اسلامی، سنت های الهی را در کشور جاری کنیم.