  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ:

فعالیت‎های جاسوسی ایران به برجام لطمه می‎زند!

فعالیت‎های جاسوسی ایران به برجام لطمه می‎زند!

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ با نسبت دادن اتهام جاسوسی به ایران، درباره تاثیر آن بر روند حفظ برجام هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولفگانگ ایشینگر» دیپلمات آلمانی و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ با تکرار ادعای جاسوسی ایران از ارتش این کشور، مدعی شد: تداوم چنین اقداماتی به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام لطمه می‌زند.

با این حال، ایشینگر به اتحادیه اروپا نیز درباره هرگونه همراهی با واشنگتن مبنی بر خروج از برجام، هشدار داد.

وی گفت: اینکه گمان کنیم حتی در صورت وجود توافقی رسمی، ایران و دیگر کشورها فعالیت‌های جاسوسی خود را مهار خواهند کرد؛ یک توهم است.

با این حال وی مدعی شد: اما ایران باید آنقدر هوشمند باشد که بداند چنین اقداماتی به منزله زمین زدن خودش است چراکه به این ترتیب، خوش‌بینی سیاسی که پیرامون حفظ برجام وجود دارد؛ صدمه خواهد دید.

گفتنی است «اشپیگل» روز دوشنبه در گزارشی مدعی شد که یکی از مترجمان ارتش آلمان که اصالتی افغانستانی دارد به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.

اشپیگل همچنین مدعی شد: جاسوس وزارت اطلاعات ایران در ارتش آلمان کە سال‌ها اطلاعات حساس این نهاد نظامی را بە جمهوری اسلامی می‌داد، توسط ادارە جنایی آلمان دستگیر شده است.

در همین رابطه دادستانی کل آلمان اعلام کرد: «عبدالحمید» ۵۰ سالە کە اصلیت افغانستانی دارد و به عنوان مترجم و مشاور ارتش آلمان در امور افغانستان همکاری می‌کردە اکنون بە جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران متهم شدە است.

این فرد به اطلاعاتی حساس درباره مأموریت آلمان در افغانستان و احتمالاً درباره حوزه‌های دیگری که برای نهادهای امنیتی آلمان ارزش اطلاعاتی دارد، دسترسی داشته است.

کد مطلب 4516010
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها