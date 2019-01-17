برخی شهرهای کشور هنوز سهمی از شهر دوستدار کودک ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان جعفری کیاسری عصر پنج شنبه در آیین اختتامیه اولین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک اظهار داشت: در چند روزی که آقای جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اصفهان بودند، ما محبت مردم به ایشان را از نزدیک مشاهده کردیم و با توجه به تجارب مختلف ایشان در حوزه شهری تصمیم گرفتیم که در ارتباط با موضوعات شهر دوستدار کودک، شهر خلاق و هوشمند همکاری خود را با ایشان و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها افزایش دهیم.

وی گفت: نشاط و شادمانی که این چند روز در کنار برگزار کنفرانش شهر دوست دار کودک وجود داشت بود و بحث هایی که در کارگاه ها بیان شد، نشان می دهد که باید برنامه ریزی های دقیق تری در ارتباط با شهر دوست دار کودک داشته باشیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به اینکه برخی شهرهای کشور سهمی از اسم شهر دوستدار کودک ندارند، ابراز داشت: امیدواریم ساختار جدیدی در شهرداری های سراسر کشور در این ارتباط ایجاد شود زیرا کودکان سرمایه های کشور هستند و باید از آنها حمایت کرد.

وی گفت: مسئول این رسیدگی ها وزارت کشور است و من خواهشمندم پیوستن شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک در جامعه اسلامی را تصویب کنید.

جعفری کیاسری ادامه داد: در زمینه شهر دوستدار کودک باید بتوانیم الگویی برای دگر کشورها باشیم و شاخص هایی که یونیسف تعیین کرده را به خوبی اجرایی کنیم.