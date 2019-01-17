ادامه بارش برف در اکثر محورهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی اظهار کرد: در اکثر محورهای همدان، زنجان، مرکزی، سمیرم، خمین-گلپایگان، الیگودرز، سمیرم-یاسوج، محور هشترود-مراغه، تبریز-بستان آباد، سمنان- فیروزکوه، بروجرد- اراک، هراز، چالوس و فیروزکوه بارش برف وجود دارد، همچنین در اغلب محورهای استان اصفهان، مازندران، گیلان و تهران بارش باران وجود دارد.

به گفته وی، برای تردد در محورهای کرج-چالوس و هراز و فیروزکوه استفاده از زنجیر چرخ ضروری است. همچنین در ارتفاعات نیز بارش برف و در محورهای کوهستانی یخ‌زدگی وجود دارد.