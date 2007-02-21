تجلیل از تولید کنندگان شیر کشور در دومین جشنواره شیر طلای سفید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ‪۳۰۰نفر از دامداران استان مرکزی و ۲۰۰نفر از اعضای تشکلهای دامی استانهای لرستان، آذربایجان غربی، قم، همدان و مرکزی حضور داشتند.

معاون ترویجی امور دام جهاد کشاورزی استان مرکزی هدف از برگزاری این جشنواره را ترغیب سرمایه گذاری در بخش صنعت دامداری و تجلیل از تولید کنندگان برتر شیر و افزایش فناوری در صنعت دامی استان بیان کرد.

ناصر مومنی با بیان اینکه فرآوردهای لبنی و پروتئینی سالم باید جایگزین غذاهای پر چرب وقندی شوند، افزود: این امر در سلامت افراد جامعه نقش مهمی دارد که باید در این راستا اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

در پایان این مراسم از پرورش دهندگان گاو اصیل هلشتاین، آمیخته، تلیسه نمونه، تولید کننده کیفی شیر و ایستگاه جمع آوری شیر با اهدا لوح و تندیس تجلیل وقدردانی شد.