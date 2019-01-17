آیین گرامیداشت نیم قرن مجاهدت آیت الله هاشمی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی عصر پنجشنبه در آیین گرامیداشت نیم قرن مجاهدت در ساری با بیان اینکه کشور و دنیای کنونی به امثالی مانند آیت الله هاشمی نیازمند است گفت: امروز در عرصه سیاسی، منطقی و عقلی جای آقای هاشمی خالی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون درحال رشد و شکوفایی هستیم، جبران خلا افرادی مانند آیت الله هاشمی را سخت دانست و بااظهار اینکه وی جزو نوادر و استثنائات جامعه بود گفت: وی در هر رشته ای رشته های علمی و اجرایی تبحر داشت و سرآمد بود.

مرعشی با بیان اینکه خداوند استعداد خارق العاده ای به آقای هاشمی داده بود افزود: بینش سیاسی در کنار استعداد ذاتی از وی شخصیتی ماندگار ساخته است.

این مراسم با همت حزب کارگزاران سازندگی و با حضور اقشار مختلف مردم و مسولان در ساری برگزار شد.