حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی جمالی نژاد در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی خط دو قطار شهری اصفهان، اظهار داشت: خط یک مترو اصفهان به پایان رسیده و عملیات اجرایی خط دو و سه و تکمیلی خط یک مترو به خوبی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه خط دو مترو شروع بسیار خوبی داشته است، ادامه داد: با حمایت های وزارت کشور مانند مجوز انتشار اوراق مشارکت و مساعدت های لازم در خصوص تبصره ۱۸ به شهرداری اصفهان می توان به تسریع اجرای خط دو قطار شهری اصفهان امیدوار بود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اضافه کرد: با توجه به نوسانات قیمت دلار مدیران قطار شهری اصفهان در حال ایثار برای تکمیل خطوط مترو بوده زیرا کار پر هزینه ای برای روان شدن ترافیک در اصفهان در حال انجام است.

جمالی نژاد تاکید کرد: در صورت حمایت های لازم از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان امیدها برای اتمام هر چه سریعتر این خط بسیار امیدبخش است.

وی با بیان اینکه منطقه شرق اصفهان از مناطق کمتر برخوردار شهر اصفهان است، گفت: با راه اندازی مترو در این منطقه پرتراکم و اتصال آن به غرب اصفهان می توان تا حد زیادی به کاهش ترافیک و آلایندگی های این منطقه کمک کرد.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان داشت: حمل و نقل ریلی حمل و نقلی بسیار گران و با سایر موارد مشابه مانند اتوبوس و تاکسی و غیره تفاوت بسیاری دارد، در این شرایط سخت اقتصادی راه اندازی این حمل و نقل گران نیاز به پشتیبانی دارد.

وی گفت: به دلایل میراثی شهر اصفهان نسبت به کلانشهرهای دیگر در موضوع راه اندازی قطار شهری عقب مانده است بنابراین تمام همت ما در وزارت کشور حمایت های لازم از این پروژه عظیم در اصفهان است.