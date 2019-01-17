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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۳۳

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان:

وجود گرد و غبار شدید در جاده های کرمان/ تمامی محورها باز است

وجود گرد و غبار شدید در جاده های کرمان/ تمامی محورها باز است

کرمان-فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به باز بودن تمامی جاده های استان کرمان گفت: در اکثر محورهای استان وزش شدید باد و گرد و خاک وجود دارد ولی مانعی برای تردد و مسافرت وجود ندارد.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان کرمان در شرایط وقوع توفان شن و خیزش گرد و غبار اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای استان باز بوده و در تردد خودروها در جریان است.

وی ادامه داد: در اکثر محورهای استان کرمان وزش باد شدید وجود دارد ولی هیچ مسیری بسته نیست و ترافیک روان است.

سرهنگ نجفی عنوان کرد: در اکثر محورهای استان گرد و خاک وجود دارد ولی مانعی برای تردد و مسافرت وجود ندارد.

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان به رانندگان توصیه کرد با رعایت مسائل ایمنی در این محورها تردد کنند.

کد مطلب 4516055

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