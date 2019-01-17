وجود گرد و غبار شدید در جاده های کرمان/ تمامی محورها باز است

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان کرمان در شرایط وقوع توفان شن و خیزش گرد و غبار اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای استان باز بوده و در تردد خودروها در جریان است.
وی ادامه داد: در اکثر محورهای استان کرمان وزش باد شدید وجود دارد ولی هیچ مسیری بسته نیست و ترافیک روان است.
سرهنگ نجفی عنوان کرد: در اکثر محورهای استان گرد و خاک وجود دارد ولی مانعی برای تردد و مسافرت وجود ندارد.
فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان به رانندگان توصیه کرد با رعایت مسائل ایمنی در این محورها تردد کنند.
نظر شما