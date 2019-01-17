وجود گرد و غبار شدید در جاده های کرمان/ تمامی محورها باز است

کرمان-فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به باز بودن تمامی جاده های استان کرمان گفت: در اکثر محورهای استان وزش شدید باد و گرد و خاک وجود دارد ولی مانعی برای تردد و مسافرت وجود ندارد.