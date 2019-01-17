بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان قزوین ادامه دارد

جواد حق لطفی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بارش برف و باران از ساعاتی قبل در همه مناطق استان قزوین آغاز شده و در برخی نقاط توام با کولاک و مه شدید است.

وی افزود:درحال حاضر درگردنه آوج شاهد بارش برف وکولاک ودرگردنه قسطین لار و محور بهرام آباد هم بارش برف توام با کولاک ادامه دارد.

مدیر راهداری استان قزوین تصریح کرد: در گردنه طالقان هم برف و کولاک و در گردنه کوهین در محور قزوین به رشت بارشها به صورت برف است که در این مسیر مه شدید میزان دید رانندگان را کاهش داده است.

حق لطفی یادآورشد: در سایر محورهای مواصلاتی استان قزوین بارش ها به صورت برف و باران ادامه دارد.

آماده باش ۳۹۰ راهدار استان قزوین

وی بیان کرد: در پی بارش برف در محورهای مواصلاتی استان قزوین ۳۹۰ راهدار تلاشگر استان قزوین در ۲۶ راهدارخانه و پایگاه مستقر شده و در آماده باش کامل هستند و با استفاده از ۲۸۰ دستگاه ماشین آلات راهداری ضمن بازکردن مسیرها در صورت لزوم به یاری مسافران خواهند شتافت.

حق لطفی گفت: در حال حاضر نمک پاشی در برخی محورها توسط راهداران آغاز شده تا از یخ زدگی سطح جاده ها جلوگیری شود.

از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین تصریح کرد: بارش برف و باران در ساعات پایانی امشب هم ادامه دارد و با این روند دمای هوا سردتر خواهد شد و شاهد یخ زدگی سطح جاده ها خواهیم بود لذا از شهروندان درخواست می شود در این ایام از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

وی اظهارداشت: در صورت سفر در فصل زمستان از رانندگان انتظار داریم ضمن پر کردن باک خودرو و همراه داشتن لباس گرم و آذوقه به میزان کافی حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.