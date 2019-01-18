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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۷:۲۳

توصیه محققان؛

راه های داشتن استخوان های قوی تر از دوره کودکی

راه های داشتن استخوان های قوی تر از دوره کودکی

به گفته محققان، تغذیه دوره کودکی بر استقامت و استحکام استخوان ها با افزایش سن تاثیر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان عنوان می کنند بیشتر تراکم استخوانی بر اساس تغذیه در دوره کودکی و نوجوانی شکل می گیرد و فرآیند تشکیل آن تا سن ۲۰ سالگی به پایان می رسد.

در سنین بزرگسالی، روند ترمیم استخوان ها ادامه دارد اما بسیار کُندتر اتفاق می افتد. به مرور زمان استخوان ها ضعیف تر شده و بیشتر مستعد شکستگی هستند.

متخصصان برای تشکیل استخوان های قوی تر در دوره کودکی راه های زیر را توصیه می کنند:

- حصول اطمینان از مصرف غذاهای سرشار از کلسیم.

- دادن مکمل ویتامین D به کودکان به منظور کمک به جذب بهتر کلسیم.

- ترغیب کودکان به انجام تمارین ورزشی.

کد مطلب 4516083

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