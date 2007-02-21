ارتش رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان رزمایش برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عمیر پرتز" وزیر جنگ اسرائیل در گفتگو با رادیوی این رژیم گفت: این بزرگترین رزمایش ارتش اسرائیل از پنج سال گذشته در بلندیهای (اشغالی) جولان به شمار می رود و هدف از آن به طور مشخص اجرای تجارب گرفته شده از جنگ (علیه لبنان) است.

وی افزود: اجرای رزمایش یاد شده در این منطقه به هیچ وجه ارتباطی با بروز درگیری احتمالی در منطقه ندارد.

برپایه این گزارش، پرتز در پایان ماه سپتامبر گذشته برخی اطلاعات منتشر شده در رسانه های گروهی اسرائیل مبنی بر جنگ احتمالی علیه سوریه در تابستان آینده را تکذیب کرد. سوریه در آن زمان از احتمال توسل به گزینه نظامی برای بازپس گیری بلندیهای اشغالی جولان خود سخن گفته بود.

این گزارش افزود: "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل دعوت اخیر "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه برای از سرگیری مذاکرات صلح را نپذیرفت و اعلام کرد که این دعوت تنها در صورتی جدی گرفته می شود که دمشق از حمایت نظامی حزب الله و جنبش حماس دست بردارد.

مذاکرات اسرائیل و سوریه از سال 2000 میلادی متوقف شده و دمشق خواهان بازپس گیری بلندیهای جولان است که این رژیم آن را در سال 1967 میلادی اشغال و در سال 1981میلادی به فلسطین اشغالی ضمیمه کرد و بیش از 15 هزار اسرائیلی در آن به سر می برند.