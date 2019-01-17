خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: عصر پنجشنبه، «میدان آزادگان» ساعت ۱۰ دقیقه به شش، بارش برف سنگین همه را غافلگیر کرده است. اگرچه شاید برخی در گوشه‌ای از شهر خوشحال در حال عکس سلفی با برف باشند اما اینجا یعنی میدان آزادگان قضیه فرق می‌کند. مرد جوانی که منتظر تاکسی است به خبرنگار مهر گفت: مقصد من «حسن‌آباد» است ولی همان‌طور که می‌بینید تاکسی نیست.

یکی دیگر از شهروندان با اشاره به اینکه مقصدش «خیابان بَرغَان» است با دست روبه‌رو را نشان داد و گفت: آنجا را می‌بینید، ایستگاه تاکسی است تا دیروز همین موقع پر بود از تاکسی و حالا همه تاکسی‌ها انگار آب‌رفته‌اند.

یکی دیگر از شهروندان که مقصدش «عظیمیه» است، به علامت اعتراض خطاب به شهردار گفت: آقای شهردار به مرکز شهر سری بزنید تا ببینید شهروندان چه عذابی می‌کشند.

یکی از رانندگان تاکسی که مقصدش «ده حسن‌آباد» است به خبرنگار مهر گفت: مسیر نمک‌پاشی و برف‌روبی نشده است، ماشین در برف‌گیر می‌کند. بهتر است شهروندان کمی هم به ما حق بدهند.

خبرنگار مهر در تماسی تلفنی با رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج این وضعیت را پیگیری و این سوال را مطرح کرد که چرا تعداد تاکسی‌ها در مناطقی ازجمله چهارراه طالقانی و میدان آزادگان آن‌هم در زمان بارش برف کم می‌شود، مجید استادکاظمیی در پاسخ به این سوال، گفت: تردد تاکسی در برخی مسیرها ازجمله میدان توحید، خیابان مظاهری و میدان شهید سلطانی به دلیل ترافیک با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: در برخی از مناطق شهر با ازدحام مسافر مواجه بوده‌ایم، طبق هماهنگی‌های از پیش انجام‌شده به رانندگان تاکسی اعلام‌شده بود که از خطوط خود خارج نشوند، به نظر می‌رسد که تاکسی‌ها از خطوط موردنظر خارج نشده و در مسیر با ترافیک مواجه شدند.

ادعای راننده تاکسی مبنی بر عدم برف‌روبی در برخی مسیرها را با رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج در میان گذاشتیم، وی گفت: به‌تبع باید این عملیات به‌موقع در سطح شهر انجام شود همچنین نیروهای خدمات شهر باید از آمادگی بیشتری برخوردار باشند، اما در این بخش نیز دستگاه‌ها و ماشین‌آلات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌یقین درگیر بار ترافیکی موجود در خیابان‌ها شده و خدمات‌رسانی زمان‌بر می‌شود.

استاد کاظمیی در مواجهه با تشریح وضعیت میدان آزادگان، گفت: در محدوده پل آزادگان حدود ۵۰۰ تاکسی وارد و خارج می‌شوند زیرا چندین ایستگاه برای مناطق مختلف وجود دارد و از این تعداد بیش از ۳۰۰ تاکسی باید در مسیر فلکه اول تا پل آزادگان فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه امکانات حمل‌ونقل عمومی به‌طورکلی در شهر بکار گرفته‌شده است، گفت: در محدوده پایانه شهید سلطانی با ازدحام مسافر روبه‌رو بودیم که ناوگان اتوبوسرانی برای سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی به همشهریان با تمام ظرفیت حضورداشته است.

در پایان باید گفت؛ توضیحات مسئولان شهری برای شهروندانی که مجبور هستند در دمای زیر صفر درجه منتظر تاکسی‌هایی باشند که آب‌رفته‌اند، قانع‌کننده نیست.