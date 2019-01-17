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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۵۱

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد:

سالن بین‌المللی اسکواش یزد در دهه فجر بهره‌برداری می‌شود

سالن بین‌المللی اسکواش یزد در دهه فجر بهره‌برداری می‌شود

یزد ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از افتتاح و بهره برداری از سالن بین المللی اسکواش در ایام الله دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شریعتی اظهار داشت: این مجتمع در دو فاز اجرایی می شود که فاز نخست آن شامل کورت‌های تمرینی و قبلا تکمیل شده و فاز دوم، مجهزترین سالن اسکواش در خاورمیانه است که با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد  در حال تکمیل است.

وی افزود: برای ساخت سالن بین المللی اسکواش یزد که بیش از ۵۰۰ نفر ظرفیت دارد، قریب به ۲ میلیارد تومان از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به یزد هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به اینکه یزد قطب اسکواش کشور است و جای این سالن در استان خالی بود، اظهار داشت: با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور، دولت نگاه ویژه ای به اتمام پروژه های نیمه تمام دارد که برای تکمیل این سالن نیز اعتبارات خوبی تخصیص یافت.

شریعتی ادامه داد: با تکمیل و بهره برداری از این سالن ورزشی می توان میزبان مسابقات آسیایی، بین المللی و حتی جهانی بود.

وی افزود: سعی داریم در ایام الله دهه مبارک فجر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این مجموعه و چند پروژه ورزشی دیگر استان را با حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان و مسئولان کشوری و استانی افتتاح بهره‌برداری کنیم.

کد مطلب 4516121

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