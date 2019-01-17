به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پنجشنبهشب در حاشیه آئین ساخت راهاهن بوشهر - شیراز اظهار داشت: پیگیریهای بسیار زیادی از سوی مسئولان و نمایندگان استان برای اتصال استان بوشهر به خط ریلی صورت گرفته و اکنون شاهد اجرای بخش دیگری از این مسیر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع باید تلاش شود که بهترین استفاده از اعتبارات صورت گیرد و همه مسئولان باید از همه فرصتها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده کنند.
وزیر راه و شهرسازی از بهسازی وضعیت راههای کشور به منظور توسعه خدماترسانی به مردم و بهبود وضعیت ایمنی راهها خبر داد و افزود: طرحهای مهمی در سطح کشور در دست اجرا است.
وی با اشاره به افتتاح ۷۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی در استانهای مختلف کشور تا اواسط بهار آینده ادامه داد: امروز شاهد افتتاح یکی از طرحهای مهم بزرگراهی در استان بوشهر بودیم که نقش مهم در بهبود ارتباطات در شمال استان بوشهر دارد.
اسلامی از افتتاح طرحهای ریلی و محورهای ارتباطی استانهای مختلف خبر داد و بیان کرد: اتصال عسلویه و بوشهر به خط ریلی به عنوان دو مرکز بار و مسافر و شهرهای در مسیر دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی از تلاش ویژه برای پیشبرد پروژههای ریلی در استان بوشهر خبر داد و افزود: امیدواریم با فعالسازی قطعات باقیمانده راهآهن بوشهر شاهد اتصال این استان به خط ریلی سراسری باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همه تلاش خود را به کار میگیریم تا با بهبود زیرساختهای ارتباطی شاهد افزایش ایمنی تردد در محورهای مختلف کشور برای هموطنانمان باشیم.
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