درآمد برخی خانواده ها از محل یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت پنجشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ویژه جنوب استان کرمان با تاکید بر لزوم انتقال مشکلات و مسائل مربوط به جنوب استان کرمان به پایتخت، اظهار کرد: امروز از شهرستان های مختلف جنوب استان کرمان بازدید داشته و وضعیت را مورد بررسی قرار دادیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۶ طرح با اعتبار ۶۸۶ میلیارد تومان برای جنوب استان کرمان مصوب شده است، افزود: به زودی ۳۰ میلیارد تومان کمک هزینه برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان کرمان ابلاغ می شود.

نوبخت با اشاره به وجود عقب ماندگی در جنوب استان کرمان بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات تاکید کرد و گفت: با این اعتبارات نمی توان از میزان عدم توسعه یافتگی این منطقه کاست؛ بنابراین لازم است سفر دیگری به این منطقه برای برنامه ریزی در جهت ایجاد توسعه انجام شود.

تحریم ها باعث ایجاد مشکلات زیادی در زمینه صادرات نفت شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: شورای نگهبان در خصوص استمحال وام‌های کشاورزی اعلام کرد سقفی مشخص کنیم؛ بر این اساس بانک مرکزی در مرحله اول دو هزار میلیارد تومان برای کل کشوری تصویب کرد.

وی به مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم های اشاره و تصریح کرد: تحریم ها باعث ایجاد مشکلات زیادی در زمینه صادرات نفت شده است به گونه ای که علاوه بر کاهش میزان فروش نفت، ارز حاصل از فروش نفت هم قابل انتقال به داخل کشور نیست یا این کار به سختی قابل انجام است.

نوبخت با اشاره به تحریم کشتیرانی و بیمه های کشور گفت: این در حالیست که برای صادرات نفت نیاز به استفاده از کشتی داریم؛ در صورت پیدا کردن کشتی هم باید آن را بیمه کنیم که با توجه به تحریم ها مشکلات عدیده ای ایجاد می شود.

پرداخت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه

وی با اشاره به پرداخت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه طی شب گذشته افزود: امروز با مشاهده وضعیت مردم در جنوب استان کرمان متوجه شدم که درآمد برخی خانواده های این منطقه وابسته به یارانه هاست و از این رو به پرداخت یارانه ها افتخار می کنم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه تحریم های دشمنان ناعادلانه و بی رحمانه است، بیان کرد: این مشکلات با مدیریت صحیح قابل رفع است و از این گردنه سخت با موفقیت عبور خواهیم کرد.

ترامپ پدیده شوم آمریکایی

وی از ترامپ به عنوان پدیده شوم آمریکایی نام برد و افزود: امروز مشاهده می کنیم در اثر کارهای ترامپ مشکلات عدیده ای در آمریکا ایجاد شده و دولت این کشور تعطیل شده است.

نوبخت شرایط کنونی را در اثر سوءمدیریت ندانست و بیان کرد: از ابتدای دولت همواره در تلاش بودیم که زنجیرهایی که از تحریم ها در پای مردم بود را بشکافیم.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از صادر کنندگان و تولیدکنندگان خواست در این شرایط دولت را یاری کنند و افزود: در حال حاضر به ورود برخی مصارف ضروری از خارج از کشور نیاز داریم و این در حالیست که صادرات نفت ایران محدود شده است.

وی گفت: شرایط به گونه ای است که دشمن افرادی که با ما مذاکره می کنند را تهدید کرده و تمام تلاش خود را برای انصراف آنها به کار می گیرد.