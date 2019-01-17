  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۲۷

رئیس پلیس راه کشور تاکید کرد:

ضرورت آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش حوادث جاده ای

ضرورت آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش حوادث جاده ای

تبریز- رئیس پلیس راه کشور بر ضرورت آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش حوادث جاده ای و تصادفات درون و برون شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره تربیت مدرس ایمنی و ترافیک از ۲۵ تا ۲۷ دی ماه با حضور اعضای هیئت علمی از ۱۰ دانشگاه کشور در تبریز برگزار شد.

سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راه کشور عصر امروز پنج شنبه در حاشیه اختتامیه سومین دوره تربیت مدرس و ایمنی ترافیک در تبریز افزود: باید قوانین موجود در کشور برای کاهش حوادث جاده ای تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه باید قوانین مختلف راهنمایی و رانندگی آموزش داده شود، گفت: البته در کنار آموزش باید به بهبود وضعیت جاده های درون و برون شهری نیز توجه شود چراکه وضعیت جاده ها نیز در کاهش تلفات و حوادث رانندگی موثر است.

حمیدی با تاکید بر اینکه ایمنی و ترافیک باید در سرفصل ‌های درسی دانشگاه‌ ها قرار گیرد، ادامه داد: دوره تربیت مدرس ایمنی و ترافیک برای پشگیری از حوادث رانندگی با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت بهداشت و درمان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد سوانح رانندگی توسط خودروهای شخصی در جاده‌ها اتفاق می ‌افتد، افزود: روند تردد خودروهای شخصی در جاده های کشور رو به رشد است، در هر ۲۴ ساعت ۵۰ نفر به دلیل سوانح رانندگی در جاده های برون شهری و درون شهری کشور جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس پلیس راه کشور اظهار داشت: در کشور ما ۶۸ درصد کشته های جاده ای در حوادث ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق می افتد.

کد مطلب 4516138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه