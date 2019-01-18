رژیم غذایی پرفیبر و پیشگیری از سرطان/ تاثیر عدم امنیت شغلی بر قلب

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

تاثیر عدم امنیت شغلی بر سلامت قلب

به گفته محققان، از دست دادن شغل یا کاهش حقوق به شکل قابل توجهی موجب افزایش ریسک حمله قلبی، سکته، نارسایی قلبی یا مرگ می شود.

تاثیر مدت شیردهی بر دست راست یا چپ شدن کودک

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد طول مدتی که کودکی از شیر مادر تغذیه می شود می تواند تعیین کننده دست راست یا دست چپ بودن کودک باشد.

ارتباط کاهش مدت خواب عمیق و علائم اولیه آلزایمر

محققان دریافتند سالمندانی که دارای خواب کمتری با طول موج کوتاه هستند، دارای میزان بالاتر پروتئین تائو در مغزشان هستند و افزایش این پروتئین نشانه بیماری آلزایمر است و با آسیب مغزی و زوال شناختی مرتبط است.

رژیم غذایی پرفیبر به پیشگیری از سرطان کمک می کند

طبق گزارش پژوهشگران، در مقایسه با افرادی که فیبر کمی مصرف می کردند افراد با بالاترین میزان مصرف فیبر، ۱۶ تا ۲۴ درصد کمتر در معرض ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی، سکته، دیابت نوع ۲، و سرطان روده قرار دارند.

کاهش حملات صرع با رژیم غذایی کتوژنیک

مطالعه اخیر نشان می دهد رژیم غذایی کتوژنیک علاوه بر کمک به کاهش وزن و بهبود سلامت عمومی بدن، می تواند به کاهش حملات صرع نیز کمک کند؛ رژیم غذایی کتوژنیک حاوی میزان بالا چربی و میزان کم پروتئین و کربوهیدرات هاست.