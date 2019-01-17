ثبت ۴۷۱۹۰ مورد ولادت در آذربایجان شرقی طی ۹ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، احد جودی عصر امروز پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اهر گفت: از این تعداد ولادت ثبت شده، ۳۳هزار و ۳۲۶ مورد ولادت شهری و ۱۳ هزار و ۸۶۴ مورد ولادت روستایی است.

وی افزود: از لحاظ جنسی متولدان نیز، ۲۴ هزار و ۶۰۹ نفر پسر و ۲۲هزار و ۵۸۱ نفر دختر هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی گفت: در این مدت نیز ۱۶هزار و ۶۵۲ مورد فوت با ۱۱هزار و ۸۴۴ مورد شهری و ۴ هزار و ۸۰۸ مورد روستایی ثبت شده است.

وی افزود: همچنین ۲۳هزار و ۲ مورد ازدواج که ۲۰ هزار و ۳۹۰ مورد شهری و ۲ هزار و ۶۱۲مورد روستایی می باشد ثبت شده است.

جودی گفت: در این مدت همچنین ۷ هزار و ۲۰۹ مورد طلاق با ۶هزار و ۷۷۹ مورد شهری و ۴۳۰ مورد روستایی ثبت شده است.

ساماندهی گورستان های شهرستان اهر ضروری است

در این جلسه معاون فرماندار شهرستان اهر نیز گفت: با توجه به اهمیت آمار جمعیتی در جهت برنامه ریزی ها، خواستار همکاری های تمامی ادارات دخیل در ارایه به موقع آمار جمعیتی شد.

علی حسن زاده گفت: نوبت دهی در پست برای صدور کارت ملی از مشکلاتی است که لازم است این مشکل حل شود.

وی افزود: اگر بخواهیم در جامعه ازدواج افزایش یابد، یکی از راههای مناسب در این زمینه در کنار فرهنگ سازی در نظر گرفتن مشوق ها برای جوانان است.

حسن زاده، ساماندهی گورستان های شهرستان اهر را یکی از اولویت ها اعلام کرد.