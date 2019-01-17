تیم ملی کاراته بدون دو مربی راهی ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران طی روزهای پنجم تا هفتم بهمن ماه در نخستین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته حضور خواهد داشت. پیش از حضور در این رقابتها، اعضای تیم ملی در یک اردوی مشترک با حضور تیم های ملی ایتالیا و ژاپن شرکت می کند.

تیم ملی کشورمان در حالی با حضور ذبیح الله پورشیب، امیر مهدی زاده، بهمن عسگری، هامون درفشی پور مهدی خدابخشی و سامان حیدری روز گذشته راهی ایتالیا شد که از میان مربیان تنها حسین روحانی و شهاب سلطانی در کنار شهرام هروی حضور داشتند.

سعید حسنی پور و سید حسین حسینی دو عضو دیگر کادر فنی در این سفر تیم ملی را همراهی نکردند. خبرنگار مهر در این خصوص کسب اطلاع کرد که با تصمیم فدراسیون از میان اعضای کادر فنی تنها دو مربی با انتخاب سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی به تورنمنت ها اعزام خواهند شد.

تیم ملی کاراته از امروز تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی ایتالیا در شهر رم آغاز خواهد کرد.