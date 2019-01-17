رونق فرهنگ کتاب و کتاب‌ خوانی نیازمند ارتقای فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی عصر امروز پنج شنبه در جمع مدیران اداره کل کتابخانه های استان در تبریز با اشاره به ضروت افزایش سرانه مطالعه کتاب در استان آذربایجان شرقی گفت: باید برنامه های عملی برای این موضوع اندیشیده شود. البته متاسفانه فرهنگ مطالعه کتاب در کشورمان پایین است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ مطالعه کتاب و گسترش کتاب خوانی گفت: دسترسی به کتاب از طریق فیزیکی و مجازی هم باید افزایش یابد تا تاثیرات ارتقای فرهنگی را بیش از پیش در این حوزه شاهد باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی سپس در ادامه به نقش کتاب در توسعه فرهنگی جوامع هم اشاره کرد و افزود: امروزه شرط اصلی و تعیین کننده توسعه یافتگی جوامع فرهنگ و دانش است. البته نباید فراموش کرد که رونق فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی نیازمند ارتقای فرهنگ به معنای عام است.

پورمحمدی سپس با بیان اینکه باید در بحث کتاب خانه سازی و تجهیز کتابخانه ها از ظرفیت های مردمی استفاده کرد، گفت: ‌حمایت ‌خیران برای بهسازی کتابخانه‌ ها ضروری است.

وی همچنین با اشاره به اینکه از محل طرح بازآفرینی شهری اعتبار ۴۷۰ میلیارد ریالی برای بهسازی کتابخانه ‌ها اختصاص یافته است، افزود: البته هنوز کمبودهایی در این بخش داریم که نیاز است کمبودهای کتابخانه ها برطرف شود.